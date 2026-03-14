Изаки Силва забил лучший гол недели Лиги конференций

Изаки Силва. Фото: "Шахтер"

Нападающий "Шахтера" Изаки Силва стал автором лучшего гола недели в Лиге конференций. Его мяч был забит в матче против "Леха".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на УЕФА.

Isaque оверхед-кик GOLAZO 🤯 Исаке оверхэд-кик 🤯.

Даже Кауа Элиас не мог поверить 😱#UECL | @FCShakhtar pic.twitter.com/dpCX5OyrhC - Конференц-лига УЕФА (@Conf_League) 13 марта 2026 года



В Европе оценили гол Изаки

Гол Силва забил в первом матче 1/8 финала турнира против "Леха". На 85-й минуте Изаки после подачи в штрафную выполнил удар ножницами и установил окончательный счет встречи - 3:1 в пользу донецкой команды.

Гол бразильца стал одним из самых ярких моментов игровой недели в третьем по силе еврокубковом турнире.

Среди других претендентов на награду были голы Шер Ндура из "Фиорентины", Абубакари Койты из "АЕКа" и Алемао из "Райо Вальекано".

Ответный матч между "Шахтером" и "Лехом" состоится 19 марта в польском Кракове. Он будет номинально домашним для "горняков".

Бразильский 19-летний атакующий полузащитник перешел в "Шахтер" в августе прошлого года. Контракт игрока действует до 30 июня 2030 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает его в 8 млн евро.

В этом сезоне Изаки провел за "Шахтер" 23 матча, в которых забил пять голов и сделал пять ассистов.

Напомним, ранее ТЦК мобилизовали футболиста второй команды ковалевского "Колоса-2".

