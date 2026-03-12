Відео
Україна
Головна Спорт Шахтар з фантастичним голом бісиклетою впевнено переміг польський Лех в ЛК

Шахтар з фантастичним голом бісиклетою впевнено переміг польський Лех в ЛК

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 22:13
Шахтар на виїзді розгромив Лех у Лізі конференцій
Матч "Лех" — "Шахтар". Фото: Reuters

Донецький "Шахтар" зробив серйозну заявку на вихід до чвертьфіналу Ліги конференцій. Український клуб в 1/8 фіналу в Познані переміг польський "Лех".

Матч завершився на користь "гірників" з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Шахтар" упевнено переміг суперників

Підопічні Арди Турана відкрили рахунок на 36-й хвилині. Еліас виграв боротьбу в центрі поля і п’ятою віддав передачу на Марлона Гомеса, який увірвався до штрафного та пробив під воротарем.

На початку другого тайму "гірники" збільшили перевагу. Після атаки через центр м’яч відскочив до Невертона, який з близької відстані відправив його у сітку воріт.

На 70-й хвилині "Лех" скоротив відставання. Після прострілу з правого флангу Мікаель Ішак в один дотик замкнув передачу в центрі штрафного.

Остаточний рахунок у матчі встановив Ізакі на 86-й хвилині. Після подачі з флангу бразильський футболіст ефектним ударом через себе відправив м’яч у дальній кут воріт.

Таким чином, "Шахтар" здобув важливу перемогу перед матчем-відповіддю, в якому Леху необхідна перемога з різницею у три голи.

"Лех" — "Шахтар" 1:3

Голи: Ішак, 70 — Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Ізакі, 86

"Лех": Мрозек — Перейра, Монька, Мілич, Гургул (Моутінью, 61) — Родрігес (Аньєро, 83), Козубаль — Голізаде (Волемарк, 61), Пальма (Ісмахіл, 61), Бенгтссон (Ума, 46) — Ішак.

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Проспер, 88), Криськів (Марлон Гомес, 27, Назарина, 74), Очеретько — Аліссон (Ізакі, 74), Еліас, Невертон (Лукас, 74).

Попередження: Голізаде, Мілич —  Марлон Гомес, Бондар, Ізакі

Нагадаємо, ексчемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон прокоментував шанси Олександра Усика в боях з боксерами 90-х.

Також Тайсон оцінив кар'єру вплив на бокс Василя Ломаченка.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
