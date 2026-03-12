Видео
Главная Спорт Шахтер с тремя голами уверенно победил польский Лех в Лиге конференций

Шахтер с тремя голами уверенно победил польский Лех в Лиге конференций

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 22:13
Шахтер на выезде разгромил Лех в Лиге конференций
Матч "Лех" — "Шахтер". Фото: Reuters

Польский "Лех" потерпел поражение от донецкого "Шахтера" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Встреча в Познани завершилась победой украинской команды.                                                                  .

Матч завершился в пользу "горняков" со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Шахтер" уверенно победил соперников

Подопечные Арды Турана открыли счет на 36-й минуте. Элиас выиграл борьбу в центре поля и пяткой отдал передачу на Марлона Гомеса, который ворвался в штрафную и пробил под вратарем.

В начале второго тайма "горняки" увеличили преимущество. После атаки через центр мяч отскочил к Невертону, который с близкого расстояния отправил его в сетку ворот.

На 70-й минуте "Лех" сократил отставание. После прострела с правого фланга Микаэль Ишак в одно касание замкнул передачу в центре штрафной.

Окончательный счет в матче установил Изаки на 86-й минуте. После подачи с фланга бразильский футболист эффектным ударом через себя отправил мяч в дальний угол ворот.

Таким образом, "Шахтер" одержал важную победу перед ответным матчем, в котором Леху необходима победа с разницей в три гола.

"Лех" — "Шахтер" 1:3

Голы: Ишак, 70 — Марлон Гомес, 36, Невертон, 48, Изаки, 86

"Лех": Мрозек — Перейра, Монька, Милич, Гургул (Моутиньо, 61) — Родригес (Аньеро, 83), Козубаль — Голизаде (Волемарк, 61), Пальма (Исмахил, 61), Бенгтссон (Ума, 46) — Ишак.

"Шахтер": Ризнык — Винисиус, Бондарь, Марлон Сантос, Педриньо Азеведо — Педриньо да Силва (Проспер, 88), Крыськив (Марлон Гомес, 27, Назарина, 74), Очеретько — Алиссон (Изаки, 74), Элиас, Невертон (Лукас, 74).

Предупреждения: Голизаде, Милич — Марлон Гомес, Бондарь, Изаки

Напомним, экс-чемпион мира в хэвивейте Майк Тайсон прокомментировал шансы Александра Усика в боях с боксерами 90-х.

Также Тайсон оценил карьеру влияние на бокс Василия Ломаченко.

Польша футбол ФК Шахтер Лига Конференций еврокубки
Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
