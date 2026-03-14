Головна Спорт Гол гравця Шахтаря визнано найкращим в Лізі конференцій

Гол гравця Шахтаря визнано найкращим в Лізі конференцій

Дата публікації: 14 березня 2026 06:20
Ізакі з Шахтаря забив найкращий гол тижня Ліги конференцій
Ізакі Сілва. Фото: "Шахтар"

Бразильський нападник донецького "Шахтаря" Ізакі Сілва отримав нагороду за найкращий гол тижня у Лізі конференцій. Форвард відзначився ефектним ударом бісеклетою.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на УЄФА.

Гол Сілва забив у першому матчі 1/8 фіналу турніру проти "Леха". На 85-й хвилині Ізакі після подачі в штрафний майданчик виконав удар ножицями та встановив остаточний рахунок зустрічі — 3:1 на користь донецької команди.

Гол бразильця став одним із найяскравіших моментів ігрового тижня у третьому за силою єврокубковому турнірі.

Серед інших претендентів на нагороду були голи Шер Ндура з "Фіорентини", Абубакарі Койти з "АЕКа" та Алемао з "Райо Вальєкано".

Матч-відповідь між "Шахтарем" та "Лехом" відбудеться 19 березня у польському Кракові. Він буде номінально домашнім для "гірників".

Бразильський 19-річний атакувальний півзахисник перейшов в "Шахтар" у серпні минулого року. Контракт гравця діє до 30 червня 2030 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його в 8 млн євро.

Цього сезону Ізакі провів за "Шахтар" 23 матчі, в яких забив п'ять голів та зробив п'ять асистів.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
