Ярмоленко готовится стать спортивным директором Динамо и уже начал учиться

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко постепенно готовится к завершению карьеры. После того как он повесит бутсы на гвоздь, футболист планирует перейти на руководящую должность в столичном клубе.

Ярмоленко сейчас уже учится на менеджера, информирует Новини.LIVE со ссылкой на "Бомбардир".

Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Ярмоленко будет спортивным директором

По информации источника, лидер киевского "Динамо" начал обучение в академии УЕФА по программе футбольного менеджмента. Таким образом он постепенно готовится к управленческой работе после завершения игровой карьеры.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял, что после завершения выступлений Ярмоленко может занять должность спортивного директора клуба. Источники сообщали, что между владельцем клуба и футболистом существует джентльменское соглашение.

Кроме Ярмоленко, о начале обучения в академии УЕФА также сообщили бывший капитан "Динамо" Сергей Сидорчук и экс-игрок донецкого "Шахтера" Виллиан.

Программы УЕФА по футбольному менеджменту направлены на подготовку бывших футболистов к работе в руководящих структурах клубов и футбольных организаций.

