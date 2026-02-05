Ярмоленко готується стати спортивним директором Динамо і вже почав навчатися

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко поступово готується до завершення кар’єри. Після того як він повісить бутси на цвях, футболіст планує перейти на керівну посаду в столичному клубі.

Ярмоленко наразі вже навчається на менеджера, інформує Новини.LIVE із посиланням на "Бомбардир".

Реклама

Читайте також:

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Ярмоленко буде спортивним директором

За інформацією джерела, лідер київського "Динамо" розпочав навчання в академії УЄФА за програмою футбольного менеджменту. Таким чином він поступово готується до управлінської роботи після завершення ігрової кар’єри.

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявляв, що після завершення виступів Ярмоленко може обійняти посаду спортивного директора клубу. Джерела повідомляли, що між власником клубу та футболістом існує джентльменська угода.

Окрім Ярмоленка, про початок навчання в академії УЄФА також повідомили колишній капітан "Динамо" Сергій Сидорчук та ексгравець донецького "Шахтаря" Вілліан.

Програми УЄФА з футбольного менеджменту спрямовані на підготовку колишніх футболістів до роботи в керівних структурах клубів і футбольних організацій.

Нагадаємо, про виживання під час блекаутів розповів ексголовний тренер "Динамо" Олександр Шовковський.

Дружина Олександра Зінченка потрапила в дивну ситуацію з фанатами "Аякса".

Відомий спортсмен, претендент на медалі зазнав важкої травми напередодні відкриття Олімпійських ігор-2026.