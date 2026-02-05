Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ярмоленко почав навчання в академії УЄФА

Ярмоленко почав навчання в академії УЄФА

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 21:39
Ярмоленко готується стати спортивним директором Динамо і вже почав навчатися
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко поступово готується до завершення кар’єри. Після того як він повісить бутси на цвях, футболіст планує перейти на керівну посаду в столичному клубі.

Ярмоленко наразі вже навчається на менеджера, інформує Новини.LIVE  із посиланням на "Бомбардир".

Реклама
Читайте також:
Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Ярмоленко буде спортивним директором

За інформацією джерела, лідер київського "Динамо" розпочав навчання в академії УЄФА за програмою футбольного менеджменту. Таким чином він поступово готується до управлінської роботи після завершення ігрової кар’єри.

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявляв, що після завершення виступів Ярмоленко може обійняти посаду спортивного директора клубу. Джерела повідомляли, що між власником клубу та футболістом існує джентльменська угода.

Окрім Ярмоленка, про початок навчання в академії УЄФА також повідомили колишній капітан "Динамо" Сергій Сидорчук та ексгравець донецького "Шахтаря" Вілліан.

Програми УЄФА з футбольного менеджменту спрямовані на підготовку колишніх футболістів до роботи в керівних структурах клубів і футбольних організацій.

Нагадаємо, про виживання під час блекаутів розповів ексголовний тренер "Динамо" Олександр Шовковський.

Дружина Олександра Зінченка потрапила в дивну ситуацію з фанатами "Аякса".

Відомий спортсмен, претендент на медалі зазнав важкої травми напередодні відкриття Олімпійських ігор-2026.

футбол УЄФА Динамо Андрій Ярмоленко УПЛ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації