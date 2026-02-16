Видео
Україна
Видео

Ярослав Ракицкий остался без команды

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 14:26
Ракицкий покинул Черноморец — контракт расторгнут
Ярослав Ракицкий. Фото: "Черноморец"

Одесский "Черноморец" лишился своего самого известного и авторитетного футболиста. Команду покинул центральный защитник Ярослав Ракицкий.

О расторжении контракта с Ракицким сообщила пресс-служба "Черноморца", передает портал Новини.LIVE.

Ракицкий будет искать новую команду

Одесский клуб сообщил, что стороны расторгли контракт по взаимному согласию и без претензий друг к другу. В заявлении отмечается, что все вопросы урегулированы, а футболист и руководство клуба завершили сотрудничество на позитивной ноте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ракицкий присоединился к "Черноморцу" в марте 2025 года. За этот период он провел 26 официальных матчей во всех турнирах, отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Первую часть сезона Первой лиги одесситы завершили на третьем месте под руководством Александра Кучера. В январе 2026 года тренер покинул клуб, а команду возглавил Роман Григорчук.

В начале февраля Григорчук заявлял, что Ракицкий не прибыл на зимний сбор, который стартовал 25 января.

Напомним, ранее киевское "Динамо" отказалось от игрока, который прекрасно сыграл в трех контрольных матчах.

Французский "ПСЖ" может продать Илью Забарного в английские команды.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
