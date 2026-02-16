Відео
Ярослав Ракіцький залишився без команди

Ярослав Ракіцький залишився без команди

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 14:26
Ракіцький залишив Чорноморець — контракт розірвано
Ярослав Ракіцький. Фото: "Чорноморець"

Одеський "Чорноморець" позбувся свого найвідомішого та найавторитетнішого футболіста. Команду покинув центральний захисник Ярослав Ракіцький.

Про розірвання контракту з Ракіцьким повідомила пресслужба "Чорноморця", передає портал Новини.LIVE.

Ракіцький шукатиме нову команду

Одеський клуб повідомив, що сторони розірвали контракт за взаємною згодою та без претензій одна до одної. У заяві наголошується, що всі питання врегульовані, а футболіст і керівництво клубу завершили співпрацю на позитивній ноті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ракіцький приєднався до "Чорноморця" у березні 2025 року. За цей період він провів 26 офіційних матчів у всіх турнірах, відзначився трьома голами та двома результативними передачами.

Першу частину сезону Першої ліги одесити завершили на третьому місці під керівництвом Олександра Кучера. У січні 2026 року тренер залишив клуб, а команду очолив Роман Григорчук.

На початку лютого Григорчук заявляв, що Ракіцький не прибув на зимовий збір, який стартував 25 січня.

футбол Чорноморець Футбол трансфери Ярослав Ракіцький Перша ліга
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
