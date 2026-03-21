Хакими отказался от отобранного у Сенегала Кубка Африки

Ашраф Хакими. Фото: Reuters

Защитник "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими отказался от трофея Кубка африканских наций-2025, победу в котором после решения Конфедерации африканского футбола (CAF) присудили его национальной команде. Футболист заявил, что не считает себя чемпионом.

О ситуации вокруг финала сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Znews.

Хакими не нужны такие победы

Решение Конфедерации африканского футбола было принято после апелляции Марокко. CAF засчитала сборной Сенегала техническое поражение 0:3 в финале из-за того, что команда покинула поле после назначения пенальти на 90+8-й минуте за фол на Браиме Диасе.

По словам Хакими, он посоветовался с матерью, и они решили официально отказаться от трофея.

"Я официально отказываюсь от трофея", — заявил Хакими.

Футболист подчеркнул, что Марокко не одержало победу непосредственно на поле. По его словам, команда имела шанс выиграть финал, однако не реализовала свои возможности во время матча. Поэтому он еще раз поздравил Сенегал с победой.

"Сенегал честно обыграл нас и заслужил победу. Было бы несправедливо портить им радость после всей тяжелой работы, которую они проделали", — сказал футболист.

Отметим, что финал сопровождался длительной паузой после спорного решения арбитра. Игра была остановлена на 13 минут, после чего матч возобновили. В итоге Сенегал довел встречу до победы со счетом 1:0 в дополнительное время.

После завершения игры марокканская сторона подала апелляцию относительно результата финала. В CAF удовлетворили жалобу и изменили итог встречи, что вызвало новый конфликт.

Федерация футбола Сенегала уже объявила о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд. В заявлении организации говорится о готовности защищать позицию на всех уровнях.

Представители Сенегала не согласны с решением CAF и настаивают на признании результата, добытого непосредственно на поле. В федерации считают, что оснований для технического поражения не было.

Ситуация вокруг финала Кубка Африки остается нерешенной. Окончательное решение относительно победителя турнира будет зависеть от рассмотрения дела в CAS.

