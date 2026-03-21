Хакімі відмовився від Кубка Африки, який відібрали у Сенегала

Ашраф Хакімі. Фото: Reuters

Захисник "ПСЖ" і збірної Марокко Ашраф Хакімі відмовився від трофея Кубка африканських націй-2025, перемогу в якому після рішення Конфедерації африканського футболу (CAF) присудили його національній команді. Футболіст заявив, що не вважає себе чемпіоном.

Хакімі не потрібні такі перемоги

Рішення Конфедерації африканського футболу було ухвалене після апеляції Марокко. CAF зарахувала збірній Сенегалу технічну поразку 0:3 у фіналі через те, що команда залишила поле після призначення пенальті на 90+8-й хвилині за фол на Браїмі Діасі.

За словами Хакімі, він порадився з матір’ю, і вони вирішили офіційно відмовитися від трофея.

"Я офіційно відмовляюся від трофея", — заявив Хакімі.

Футболіст підкреслив, що Марокко не здобуло перемогу безпосередньо на полі. За його словами, команда мала шанс виграти фінал, однак не реалізувала свої можливості під час матчу. Тому він ще раз привітав Сенегал із перемогою.

"Сенегал чесно обіграв нас і заслужив перемогу. Було б несправедливо псувати їм радість після всієї важкої роботи, яку вони проробили", — сказав футболіст.

Зазначимо, що фінал супроводжувався тривалою паузою після спірного рішення арбітра. Гру було зупинено на 13 хвилин, після чого матч відновили. У підсумку Сенегал довів зустріч до перемоги з рахунком 1:0 у додатковий час.

Після завершення гри марокканська сторона подала апеляцію щодо результату фіналу. У CAF задовольнили скаргу та змінили підсумок зустрічі, що викликало новий конфлікт.

Федерація футболу Сенегалу вже оголосила про намір звернутися до Спортивного арбітражного суду. У заяві організації йдеться про готовність захищати позицію на всіх рівнях.

Представники Сенегалу не погоджуються з рішенням CAF і наполягають на визнанні результату, здобутого безпосередньо на полі. У федерації вважають, що підстав для технічної поразки не було.

Ситуація навколо фіналу Кубка Африки залишається невирішеною. Остаточне рішення щодо переможця турніру залежатиме від розгляду справи в CAS.

