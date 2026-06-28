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Главная Спорт Кохан победил на этапе Континентального тура в Польше

Кохан победил на этапе Континентального тура в Польше

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 23:03
Кохан завоевал четвертую золотую медаль сезона на престижном турнире в Польше
Михаил Кохан. Фото: Reuters

Украинский метатель молота Михаил Кохан продолжает успешно выступать на международных соревнованиях. Легкоатлет стал победителем турнира "Серебряной серии" Мирового легкоатлетического тура, который прошел в Польше.

О победе Кохана сообщил портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кохан вновь поднялся на самую высокую ступеньку пьедестала

К старту соревнований украинец подходил в статусе главного фаворита. В этом сезоне он регулярно демонстрирует стабильные результаты и неизменно входит в число призеров международных турниров.

После первой попытки Кохан не лидировал, однако уже вторая попытка позволила ему возглавить протокол. В дальнейшем украинец только укреплял своё преимущество и не оставил соперникам шансов приблизиться.

Лучший результат Михаил показал в заключительной, шестой попытке. Его молот приземлился на отметке 77,99 метра, что принесло украинцу золотую медаль турнира.

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Эта победа стала для Кохана уже девятой наградой на международных соревнованиях этого сезона. При этом четыре раза украинец поднимался на самую высокую ступеньку пьедестала.

Успешное выступление в Польше в очередной раз подтвердило высокий уровень готовности украинского легкоатлета к главным стартам сезона.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE опубликовал итоги заключительных матчей 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Также Новини.LIVE сообщил, что после финальных матчей группового этапа стали известны все участники и пары 1/16 финала ЧМ-2026.

Михаил Кохан метание молота Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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