Кохан завоевал четвертую золотую медаль сезона на престижном турнире в Польше

Михаил Кохан. Фото: Reuters

Украинский метатель молота Михаил Кохан продолжает успешно выступать на международных соревнованиях. Легкоатлет стал победителем турнира "Серебряной серии" Мирового легкоатлетического тура, который прошел в Польше.

О победе Кохана сообщил портал Новини.LIVE.

Кохан вновь поднялся на самую высокую ступеньку пьедестала

К старту соревнований украинец подходил в статусе главного фаворита. В этом сезоне он регулярно демонстрирует стабильные результаты и неизменно входит в число призеров международных турниров.

После первой попытки Кохан не лидировал, однако уже вторая попытка позволила ему возглавить протокол. В дальнейшем украинец только укреплял своё преимущество и не оставил соперникам шансов приблизиться.

Лучший результат Михаил показал в заключительной, шестой попытке. Его молот приземлился на отметке 77,99 метра, что принесло украинцу золотую медаль турнира.

Читайте также:

Эта победа стала для Кохана уже девятой наградой на международных соревнованиях этого сезона. При этом четыре раза украинец поднимался на самую высокую ступеньку пьедестала.

Успешное выступление в Польше в очередной раз подтвердило высокий уровень готовности украинского легкоатлета к главным стартам сезона.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE опубликовал итоги заключительных матчей 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Также Новини.LIVE сообщил, что после финальных матчей группового этапа стали известны все участники и пары 1/16 финала ЧМ-2026.