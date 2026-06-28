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Головна Спорт Кохан переміг на етапі Континентального туру в Польщі

Кохан переміг на етапі Континентального туру в Польщі

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 23:03
Кохан здобув четверте золото сезону на престижному турнірі в Польщі
Михайло Кохан. Фото: Reuters

Український метальник молота Михайло Кохан продовжує успішно виступати на міжнародних стартах. Легкоатлет став переможцем турніру срібної серії Світового легкоатлетичного туру, який відбувся в Польщі.

Про перемогу Кохана повідомив портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кохан знову піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу

До старту змагань українець підходив у статусі головного фаворита. Цього сезону він регулярно демонструє стабільні результати та незмінно входить до числа призерів міжнародних турнірів.

Після першої спроби Кохан перебував поза лідерською позицією, однак уже друга дозволила йому очолити протокол. Надалі українець лише зміцнював свою перевагу та не залишив суперникам шансів наблизитися.

Найкращий результат Михайло показав у заключній, шостій спробі. Його молот приземлився на позначці 77,99 метра, що принесло українцю золоту медаль турніру.

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Ця перемога стала для Кохана вже дев'ятою нагородою на міжнародних стартах цього сезону. При цьому чотири рази українець підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу.

Успішний виступ у Польщі вкотре підтвердив високий рівень готовності українського легкоатлета до головних стартів сезону.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE опублікував підсумки заключних матчів 3-го туру групового етапу ЧС-2026.

Також Новини.LIVE повідомив, що після фінальних матчів групового етапу стали відомі всі учасники та пари 1/16 фіналу ЧС-2026.

Михайло Кохан метання молоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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