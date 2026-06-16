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Головна Спорт Кохан виграв престижний турнір в Естонії

Кохан виграв престижний турнір в Естонії

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 22:59
Кохан та юна Бєльченко виграли престижний турнір в Естонії
Михайло Кохан. Фото: Reuters

Українські легкоатлети здобули одразу чотири нагороди на турнірі Heino Lipp Memorial, в рамках бронзового Континентального туру World Athletics. Переможцями змагань в Естонії стали Михайло Кохан і Ольга Бєльченко.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посилнням на "Суспільне Спорт".

Михаил Кохан
Михайло Кохан. Фото: Reuters

Кохан вирвав перемогу в останній спробі

В метанні молота Кохан до останньої спроби поступався лідерством угорцю Арміну Сабадошу, який ще на початку змагань показав результат 79,10 метра.

Українець розпочав турнір із кидка на 74,94 метра, після чого поступово покращував свої показники. У наступних спробах Кохан метнув молот на 77,48 м, 76,82 м, 76,75 м та 78,28 м.

Долю золотої медалі вирішила шоста спроба. Кохан показав результат 79,22 метра та випередив угорського суперника на 12 сантиметрів.

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Для українця це вже третя перемога на міжнародних турнірах у сезоні 2026 року. Раніше він тріумфував на турнірах у Туреччині та Іспанії, а кілька днів тому став другим у Лос-Анджелесі, де встановив особистий рекорд — 82,38 метра.

Бєльченко оновила особистий рекорд

Ще одну золоту медаль для України здобула 18-річна Ольга Бєльченко. У секторі стрибків із жердиною спортсменка подолала висоту 4,40 метра та встановила новий особистий рекорд.

У цій же дисципліні Марина Килипко з результатом 4,17 метра посіла четверте місце.

Срібними призерами турніру стали Олександр Онуфрієв та Діана Гончаренко. Онуфрієв показав результат 5,50 метра у чоловічих стрибках із жердиною, а Гончаренко фінішувала другою в бігу на 100 метрів із часом 11,52 секунди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про нову заяву Тайсона Ф'юрі щодо свого майбутнього в професійному боксі. Колишній чемпіон світу дав зрозуміти, що найбільше його цікавлять поєдинки з Ентоні Джошуа та Олександром Усиком.

Також Новини.LIVE писав про загибель у полоні українського спортсмена Олександра Бруєва, який брав участь в обороні Маріуполя.

Михайло Кохан Легка атлетика метання молоту
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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