Кохан та юна Бєльченко виграли престижний турнір в Естонії

Михайло Кохан. Фото: Reuters

Українські легкоатлети здобули одразу чотири нагороди на турнірі Heino Lipp Memorial, в рамках бронзового Континентального туру World Athletics. Переможцями змагань в Естонії стали Михайло Кохан і Ольга Бєльченко.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посилнням на "Суспільне Спорт".

Михайло Кохан. Фото: Reuters

Кохан вирвав перемогу в останній спробі

В метанні молота Кохан до останньої спроби поступався лідерством угорцю Арміну Сабадошу, який ще на початку змагань показав результат 79,10 метра.

Українець розпочав турнір із кидка на 74,94 метра, після чого поступово покращував свої показники. У наступних спробах Кохан метнув молот на 77,48 м, 76,82 м, 76,75 м та 78,28 м.

Долю золотої медалі вирішила шоста спроба. Кохан показав результат 79,22 метра та випередив угорського суперника на 12 сантиметрів.

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Для українця це вже третя перемога на міжнародних турнірах у сезоні 2026 року. Раніше він тріумфував на турнірах у Туреччині та Іспанії, а кілька днів тому став другим у Лос-Анджелесі, де встановив особистий рекорд — 82,38 метра.

Бєльченко оновила особистий рекорд

Ще одну золоту медаль для України здобула 18-річна Ольга Бєльченко. У секторі стрибків із жердиною спортсменка подолала висоту 4,40 метра та встановила новий особистий рекорд.

У цій же дисципліні Марина Килипко з результатом 4,17 метра посіла четверте місце.

Срібними призерами турніру стали Олександр Онуфрієв та Діана Гончаренко. Онуфрієв показав результат 5,50 метра у чоловічих стрибках із жердиною, а Гончаренко фінішувала другою в бігу на 100 метрів із часом 11,52 секунди.

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