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Главная Спорт Кохан выиграл престижный турнир в Эстонии

Кохан выиграл престижный турнир в Эстонии

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Дата публикации 16 июня 2026 22:59
Кохан и юная Бельченко выиграли престижный турнир в Эстонии
Михаил Кохан. Фото: Reuters

Украинские легкоатлеты завоевали сразу четыре награды на турнире Heino Lipp Memorial, проходящем в рамках бронзового Континентального тура World Athletics. Победителями соревнований в Эстонии стали Михаил Кохан и Ольга Бельченко.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Михаил Кохан
Михаил Кохан. Фото: Reuters

Кохан вырвал победу в последней попытке

В метании молота Кохан до последней попытки уступал лидерство венгру Армину Сабадошу, который еще в начале соревнований показал результат 79,10 метра.

Украинец начал турнир с броска на 74,94 метра, после чего постепенно улучшал свои показатели. В следующих попытках Кохан метнул молот на 77,48 м, 76,82 м, 76,75 м и 78,28 м.

Судьбу золотой медали решила шестая попытка. Кохан показал результат 79,22 метра и опередил венгерского соперника на 12 сантиметров.

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Для украинца это уже третья победа на международных турнирах в сезоне 2026 года. Ранее он триумфировал на турнирах в Турции и Испании, а несколько дней назад занял второе место в Лос-Анджелесе, где установил личный рекорд — 82,38 метра.

Бельченко обновила личный рекорд

Еще одну золотую медаль для Украины завоевала 18-летняя Ольга Бельченко. В прыжках с шестом спортсменка преодолела высоту 4,40 метра и установила новый личный рекорд.

В этой же дисциплине Марина Килипко с результатом 4,17 метра заняла четвертое место.

Серебряными призерами турнира стали Александр Онуфриев и Диана Гончаренко. Онуфриев показал результат 5,50 метра в мужских прыжках с шестом, а Гончаренко финишировала второй в беге на 100 метров с результатом 11,52 секунды.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о новом заявлении Тайсона Фьюри относительно своего будущего в профессиональном боксе. Бывший чемпион мира дал понять, что больше всего его интересуют поединки с Энтони Джошуа и Александром Усиком.

Также Новини.LIVE» писал о гибели в плену украинского спортсмена Александра Бруева, который участвовал в обороне Мариуполя.

Михаил Кохан Легкая атлетика метание молота
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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