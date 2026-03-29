Колесник заявил, что сотрудник ТЦК напал на него и пришлось защищаться

Даниил Колесник (справа). Фото: ФК Колос

Бывший футболист "Колоса-2" и "Миная" Даниил Колесник рассказал свою версию конфликта с работником ТЦК, который получил широкий резонанс. Игрок заявил, что не начинал драку первым и действовал в рамках самообороны.

Об этом Колесник сказал в интервью YouTube-каналу SPROTYV, передает портал Новини.LIVE.

Колесник заявил, что получил тяжелую травму

По словам футболиста, конфликт начался со словесной перепалки, во время которой звучала грубая лексика, однако к физическому контакту не переходил. Колесник утверждает, что первым удар нанес именно представитель ТЦК, после чего была самооборона.

"Я первым никого не бил. Да, были грубые слова, но он первый пошел с кулаками", — заявил футболист.

Колесник также сообщил, что получил травму глаза во время инцидента. По его словам, у него было повреждение роговицы, и этот факт зафиксирован медицински.

Отдельно Колесник объяснил ситуацию с видео, которое вызвало резонанс в соцсетях. Футболист признал, что допустил ошибку, опубликовав лишь часть конфликта.

По его словам, запись начиналась уже после того, как он получил удар, поэтому создавал впечатление, что именно он является инициатором драки.

После стычки стороны начали выяснять обстоятельства, и, как утверждает Колесник, он требовал у собеседника предъявить документы. В то же время, по его словам, никаких удостоверений ему не предоставили.

Футболист также обратил внимание на поведение полиции, которая, по его словам, не вмешивалась в конфликт, несмотря на наличие силового противостояния.

"Полиция сидела в машине и ничего не делала. Я подходил и спрашивал, почему они не реагируют", — сказал Даниил.

