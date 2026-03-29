Колесник заявив, що співробітник ТЦК напав на нього і довелося захищатися

Данило Колесник (праворуч). Фото: ФК Колос

Колишній футболіст "Колоса-2" та "Минаю" Данило Колесник розповів свою версію конфлікту з працівником ТЦК, який отримав широкий резонанс. Гравець заявив, що не починав бійку першим і діяв у межах самооборони.

Про це Колесник сказав у інтерв’ю YouTube-каналу SPROTYV, передає портал Новини.LIVE.

Колесник заявив, що отримав важку травму

За словами футболіста, конфлікт розпочався зі словесної перепалки, під час якої звучала груба лексика, однак до фізичного контакту не переходив. Колесник стверджує, що першим удар завдав саме представник ТЦК, після чого була самооборона.

"Я першим нікого не бив. Так, були грубі слова, але він перший пішов із кулаками", — заявив футболіст.

Колесник також повідомив, що отримав травму ока під час інциденту. За його словами, у нього було пошкодження рогівки, і цей факт зафіксовано медично.

Окремо Колесник пояснив ситуацію з відео, яке викликало резонанс у соцмережах. Футболіст визнав, що припустився помилки, опублікувавши лише частину конфлікту.

За його словами, запис починався вже після того, як він отримав удар, тому створював враження, що саме він є ініціатором бійки.

Після сутички сторони почали з’ясовувати обставини, і, як стверджує Колесник, він вимагав у співрозмовника пред’явити документи. Водночас, за його словами, жодних посвідчень йому не надали.

Футболіст також звернув увагу на поведінку поліції, яка, за його словами, не втручалася в конфлікт, попри наявність силового протистояння.

"Поліція сиділа в машині й нічого не робила. Я підходив і питав, чому вони не реагують", — сказав Данило.

Як повідомив портал Новини.LIVE, власник "Динамо" Ігор Суркіс вважає себе винник за поразку України від Швеції.

Також Новини.LIVE повідомив, що Віктор Леоненко розчарувався в збірній України після Швеції.