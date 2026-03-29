Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Колесник заявив, що співробітник ТЦК напав на нього і довелося захищатися

Колесник заявив, що співробітник ТЦК напав на нього і довелося захищатися

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 00:13
Колесник заявив, що співробітник ТЦК напав на нього і довелося захищатися
Данило Колесник (праворуч). Фото: ФК Колос

Колишній футболіст "Колоса-2" та "Минаю" Данило Колесник розповів свою версію конфлікту з працівником ТЦК, який отримав широкий резонанс. Гравець заявив, що не починав бійку першим і діяв у межах самооборони.

Про це Колесник сказав у інтерв’ю YouTube-каналу SPROTYV, передає портал Новини.LIVE.

Колесник заявив, що отримав важку травму

За словами футболіста, конфлікт розпочався зі словесної перепалки, під час якої звучала груба лексика, однак до фізичного контакту не переходив. Колесник стверджує, що першим удар завдав саме представник ТЦК, після чого була самооборона.

"Я першим нікого не бив. Так, були грубі слова, але він перший пішов із кулаками", — заявив футболіст.

Колесник також повідомив, що отримав травму ока під час інциденту. За його словами, у нього було пошкодження рогівки, і цей факт зафіксовано медично.

Читайте також:

Окремо Колесник пояснив ситуацію з відео, яке викликало резонанс у соцмережах. Футболіст визнав, що припустився помилки, опублікувавши лише частину конфлікту.

За його словами, запис починався вже після того, як він отримав удар, тому створював враження, що саме він є ініціатором бійки.

Після сутички сторони почали з’ясовувати обставини, і, як стверджує Колесник, він вимагав у співрозмовника пред’явити документи. Водночас, за його словами, жодних посвідчень йому не надали.

Футболіст також звернув увагу на поведінку поліції, яка, за його словами, не втручалася в конфлікт, попри наявність силового протистояння.

"Поліція сиділа в машині й нічого не робила. Я підходив і питав, чому вони не реагують", — сказав Данило.

бійка ТЦК та СП Данило Колесник
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації