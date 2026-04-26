Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костя Цзю неожиданно посетил оккупированный Донецк

Костя Цзю неожиданно посетил оккупированный Донецк

Ua ru
Дата публикации 26 апреля 2026 07:30
Костя Цзю посетил оккупированный Донецк и провел тренировку
Костя Цзю. Фото: росСМИ

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю посетил оккупированный Россией Донецк. Легендарный боксер принял участие в мероприятиях с участием представителей оккупационной администрации и военных.

Об этом сообщает портал Новости.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Костя Цзю
Костя Цзю в Донецке. Фото: instagram.com/bf_dpr

Костя Цзю поддержал российскую агрессию против Украины

По информации так называемой "федерации бокса ДНР", Цзю посетил мемориал "Аллея ангелов", где, по версии оккупационной стороны, "почтил память погибших детей". Также сообщается, что он провел тренировку для военнослужащих российской армии, которые находятся в Донецкой области.

Участие известного боксера в подобных мероприятиях расценивается как публичная поддержка действий государства-агрессора, а его посещение Донецка является нарушением украинского законодательства.

Костя Цзю
Костя Цзю в Донецке. Фото: instagram.com/bf_dpr

Костя Цзю родился в Свердловской области России, однако в 1992 году переехал в Австралию, где получил гражданство и построил профессиональную карьеру. Именно под австралийским флагом он выступал на международной арене и стал одним из самых успешных боксеров своего поколения.

После завершения боксерской карьеры он вернулся в РФ, но до сих пор является гражданином Австралии.

Сыновья Цзю Тимофей и Никита представляют Австралию в профессиональном боксе и продолжают спортивную карьеру на высоком уровне.

Константин и ранее демонстрировал поддержку войны. В 2023 году он появился на конгрессе WBC в костюме с флагом РФ и патриотической надписью.

Донецк профессиональный бокс Костя Цзю
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации