Костя Цзю посетил оккупированный Донецк и провел тренировку

Костя Цзю. Фото: росСМИ

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю посетил оккупированный Россией Донецк. Легендарный боксер принял участие в мероприятиях с участием представителей оккупационной администрации и военных.

Об этом сообщает портал Новости.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Костя Цзю поддержал российскую агрессию против Украины

По информации так называемой "федерации бокса ДНР", Цзю посетил мемориал "Аллея ангелов", где, по версии оккупационной стороны, "почтил память погибших детей". Также сообщается, что он провел тренировку для военнослужащих российской армии, которые находятся в Донецкой области.

Участие известного боксера в подобных мероприятиях расценивается как публичная поддержка действий государства-агрессора, а его посещение Донецка является нарушением украинского законодательства.

Костя Цзю родился в Свердловской области России, однако в 1992 году переехал в Австралию, где получил гражданство и построил профессиональную карьеру. Именно под австралийским флагом он выступал на международной арене и стал одним из самых успешных боксеров своего поколения.

Читайте также:

После завершения боксерской карьеры он вернулся в РФ, но до сих пор является гражданином Австралии.

Сыновья Цзю Тимофей и Никита представляют Австралию в профессиональном боксе и продолжают спортивную карьеру на высоком уровне.

Константин и ранее демонстрировал поддержку войны. В 2023 году он появился на конгрессе WBC в костюме с флагом РФ и патриотической надписью.

