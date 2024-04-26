Наступний бій Цзю буде титульним — він отримав найгрізнішого суперника у кар'єрі
Всесвітня боксерська асоціація (WBA) ухвалила важливе рішення щодо бою Тіма Цзю та непереможеного Вірджила Ортіса. Цей поєдинок набув статусу титульного.
На ньому розіграють титул тимчасового чемпіона у першій середній вазі, повідомив портал WBA.
Бій Цзю — Ортіс
У WBA санкціонували поєдинок Цзю та Ортіса, який заплановано на 3 серпня у Лос-Анджелесі.
Рішення про надання поєдинку титульного статусу ухвалили через довгу відсутність чемпіона Джермелла Чарло.
Разом із цим рішенням Чарло отримав статус "чемпіона у відпустці". Тепер у разі повернення він одразу отримає титульний поєдинок із чемпіоном, який визначився у поєдинку Теренса Кроуфорда та Ісраіла Мадрімова.
При цьому більше шансів, що з переможцем бою Кроуфорд — Мадрімов поб'ється той, хто виграє у парі Цзю Ортіс.
Цзю у своєму крайньому поєдинку програв чемпіонський титул Себастьяну Фундорі. На цю мить у нього 24 перемоги, 17 нокаутом, та одна поразка.
Ортіс у своїй кар'єрі ще не програвав. При цьому він виграв нокаутом усі свої 20 поєдинків.
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