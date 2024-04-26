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Наступний бій Цзю буде титульним — він отримав найгрізнішого суперника у кар'єрі

26 квітня 2024 10:26
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Агабекян Карен
редактор
Наступний бій Цзю буде титульним — він отримав найгрізнішого суперника у кар'єрі
Ексчемпіон світу Тім Цзю. Фото: instagram.com/timtszyu
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) ухвалила важливе рішення щодо бою Тіма Цзю та непереможеного Вірджила Ортіса. Цей поєдинок набув статусу титульного.

На ньому розіграють титул тимчасового чемпіона у першій середній вазі, повідомив портал WBA.

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Вірджіл Ортіс
Вірджіл Ортіс поб'ється за титул. Фото: instagram.com/vergilortiz

Бій Цзю — Ортіс

У WBA санкціонували поєдинок Цзю та Ортіса, який заплановано на 3 серпня у Лос-Анджелесі.

Рішення про надання поєдинку титульного статусу ухвалили через довгу відсутність чемпіона Джермелла Чарло.

Разом із цим рішенням Чарло отримав статус "чемпіона у відпустці". Тепер у разі повернення він одразу отримає титульний поєдинок із чемпіоном, який визначився у поєдинку Теренса Кроуфорда та Ісраіла Мадрімова.

При цьому більше шансів, що з переможцем бою Кроуфорд — Мадрімов поб'ється той, хто виграє у парі Цзю Ортіс.

Цзю у своєму крайньому поєдинку програв чемпіонський титул Себастьяну Фундорі. На цю мить у нього 24 перемоги, 17 нокаутом, та одна поразка.

Ортіс у своїй кар'єрі ще не програвав. При цьому він виграв нокаутом усі свої 20 поєдинків.

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бокс
професійний бокс
Тім Цзю
Вірджіл Ортіс

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