Наступний бій Цзю буде титульним — він отримав найгрізнішого суперника у кар'єрі

Ексчемпіон світу Тім Цзю. Фото: instagram.com/timtszyu

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) ухвалила важливе рішення щодо бою Тіма Цзю та непереможеного Вірджила Ортіса. Цей поєдинок набув статусу титульного.

На ньому розіграють титул тимчасового чемпіона у першій середній вазі, повідомив портал WBA.

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Вірджіл Ортіс поб'ється за титул. Фото: instagram.com/vergilortiz

Бій Цзю — Ортіс

У WBA санкціонували поєдинок Цзю та Ортіса, який заплановано на 3 серпня у Лос-Анджелесі.

Рішення про надання поєдинку титульного статусу ухвалили через довгу відсутність чемпіона Джермелла Чарло.

Разом із цим рішенням Чарло отримав статус "чемпіона у відпустці". Тепер у разі повернення він одразу отримає титульний поєдинок із чемпіоном, який визначився у поєдинку Теренса Кроуфорда та Ісраіла Мадрімова.

При цьому більше шансів, що з переможцем бою Кроуфорд — Мадрімов поб'ється той, хто виграє у парі Цзю Ортіс.

Цзю у своєму крайньому поєдинку програв чемпіонський титул Себастьяну Фундорі. На цю мить у нього 24 перемоги, 17 нокаутом, та одна поразка.

Ортіс у своїй кар'єрі ще не програвав. При цьому він виграв нокаутом усі свої 20 поєдинків.

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