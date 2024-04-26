Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Следующий бой Цзю будет титульным — он получил самого грозного соперника в карьере arrow

Следующий бой Цзю будет титульным — он получил самого грозного соперника в карьере

26 апреля 2024 10:26
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Следующий бой Цзю будет титульным — он получил самого грозного соперника в карьере
Экс-чемпион мира Тим Цзю. Фото: instagram.com/timtszyu
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла важное решение по бою Тима Цзю и непобежденного Вирджила Ортиса. Этот поединок получил статус титульного.

На нем разыграют титул временного чемпиона в первом среднем весе, сообщил портал WBA.

Читайте также:
Вирджил Ортис
Вирджил Ортис подерется за титул. Фото: instagram.com/vergilortiz

Бой Цзю — Ортис

В WBA санкционировали поединок Цзю и Ортиса, который запланирован на 3 августа в Лос-Анджелесе.

Решение о присвоении поединку титульного статуса приняли из-за долгого отсутствия чемпиона Джермелла Чарло.

Вместе с этим решением Чарло получил статус "чемпиона в отпуске". Теперь в случае возвращения он сразу получит титульный поединок с чемпионом, который определился в поединке Теренса Кроуфорда и Исраила Мадримова.

При этом больше шансов, что с победителем боя Кроуфорд — Мадримов подерется тот, кто выиграет в паре Цзю Ортис.

Цзю в своем крайнем поединке проиграл чемпионский титул Себастьяну Фундоре. На текущий момент у него 24 победы, 17 нокаутом, и одно поражение.

Ортис в своей карьере еще не проигрывал. При этом он выиграл нокаутом все свои 20 поединков.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба.

Шапаренко готов к трансферу — куда "Динамо" продаст игрока

Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану. 

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение.

Почеттино будет уволен из "Челси" — клуб нашел нового тренера.

бокс
профессиональный бокс
Тим Цзю
Вирджил Ортис

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри