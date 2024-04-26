Следующий бой Цзю будет титульным — он получил самого грозного соперника в карьере
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла важное решение по бою Тима Цзю и непобежденного Вирджила Ортиса. Этот поединок получил статус титульного.
На нем разыграют титул временного чемпиона в первом среднем весе, сообщил портал WBA.
Бой Цзю — Ортис
В WBA санкционировали поединок Цзю и Ортиса, который запланирован на 3 августа в Лос-Анджелесе.
Решение о присвоении поединку титульного статуса приняли из-за долгого отсутствия чемпиона Джермелла Чарло.
Вместе с этим решением Чарло получил статус "чемпиона в отпуске". Теперь в случае возвращения он сразу получит титульный поединок с чемпионом, который определился в поединке Теренса Кроуфорда и Исраила Мадримова.
При этом больше шансов, что с победителем боя Кроуфорд — Мадримов подерется тот, кто выиграет в паре Цзю Ортис.
Цзю в своем крайнем поединке проиграл чемпионский титул Себастьяну Фундоре. На текущий момент у него 24 победы, 17 нокаутом, и одно поражение.
Ортис в своей карьере еще не проигрывал. При этом он выиграл нокаутом все свои 20 поединков.
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