Следующий бой Цзю будет титульным — он получил самого грозного соперника в карьере

Экс-чемпион мира Тим Цзю. Фото: instagram.com/timtszyu

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приняла важное решение по бою Тима Цзю и непобежденного Вирджила Ортиса. Этот поединок получил статус титульного.

На нем разыграют титул временного чемпиона в первом среднем весе, сообщил портал WBA.

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Вирджил Ортис подерется за титул. Фото: instagram.com/vergilortiz

Бой Цзю — Ортис

В WBA санкционировали поединок Цзю и Ортиса, который запланирован на 3 августа в Лос-Анджелесе.

Решение о присвоении поединку титульного статуса приняли из-за долгого отсутствия чемпиона Джермелла Чарло.

Вместе с этим решением Чарло получил статус "чемпиона в отпуске". Теперь в случае возвращения он сразу получит титульный поединок с чемпионом, который определился в поединке Теренса Кроуфорда и Исраила Мадримова.

При этом больше шансов, что с победителем боя Кроуфорд — Мадримов подерется тот, кто выиграет в паре Цзю Ортис.

Цзю в своем крайнем поединке проиграл чемпионский титул Себастьяну Фундоре. На текущий момент у него 24 победы, 17 нокаутом, и одно поражение.

Ортис в своей карьере еще не проигрывал. При этом он выиграл нокаутом все свои 20 поединков.

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