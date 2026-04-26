Костя Цзю відвідав окупований Донецьк і провів тренування

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Костянтин Цзю відвідав окупований Росією Донецьк. Легендарний боксер взяв участь у заходах за участі представників окупаційної адміністрації та військових.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Костя Цзю в Донецьку. Фото: instagram.com/bf_dpr

Костя Цзю підтримав російську агресію проти України

За інформацією так званої "федерації боксу ДНР", Цзю відвідав меморіал "Алея ангелів", де, за версією окупаційної сторони, "вшанував пам’ять загиблих дітей". Також повідомляється, що він провів тренування для військовослужбовців російської армії, які перебувають на Донеччині.

Участь відомого боксера в подібних заходах розцінюється як публічна підтримка дій держави-агресора, а його відвідини Донецька є порушенням українського законодавства.

Костя Цзю народився в Свердловській області Росії, однак у 1992 році переїхав до Австралії, де отримав громадянство і побудував професійну кар’єру. Саме під австралійським прапором він виступав на міжнародній арені та став одним із найуспішніших боксерів свого покоління.

Після завершення боксерської кар’єри він повернувся до РФ, але досі є громадянином Австралії.

Сини Цзю — Тимофій і Микита — представляють Австралію в професійному боксі та продовжують спортивну кар’єру на високому рівні.

Костянтин й раніше демонстрував підтримку війни. У 2023 році він з’явився на конгресі WBC у костюмі з прапором РФ і патріотичним написом.

