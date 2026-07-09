Костюк практически без борьбы потерпела поражение в полуфинале Уимблдона

Марта Костюк и Линда Носкова. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

В полуфинале Уимблдона Марта Костюк провела напряженный матч с Линдой Носковой. Несмотря на прогресс украинки, ей не удалось переиграть чешскую спортсменку. Киевлянка уступила сопернице в двух сетах.

В первый раз на турнире Костюк слишком часто ошибалась, сообщают Новини.LIVE.

Марта Костюк стала всего второй украинкой, которой удалось выйти в полуфинал Открытого чемпионата Англии по теннису. Раньше это достижение удавалось, причем дважды, Элине Свитолиной. Примечательно, что киевлянка пробилась в полуфинал второго мейджора подряд после "Ролан Гаррос".

Как сыграла Костюк

На предыдущих стадиях турнира украинке удавалось навязывать соперницем свою игру, однако на этот раз Линда Носкова почти не давала случая усомниться в своем превосходстве. Чешская спортсменка играла не зрелищно, прагматично, но именно это и принесло ей успех.

Марта Костюк во время матча. Фото: Reuters

В первом сете теннисистки вели равную борьбу, пока Марта Костюк не допустила двойную ошибку в десятом гейме. Во втором сете Линда Носкова сделала брейк, завладела инициативой и спокойно довела дело до победы.

Марта Костюк — Линда Носкова — 0:2 (4:6, 2:6)

В решающем матче Уимблдона-2026 Линда Носкова встретится с Каролиной Муховой. Это будет первый чешский финал в женском турнире Открытого чемпионата Англии по теннису.

А Марту Костюк ждет US Open.

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