Ламин Ямаль поделился впечатлением от игры против Месси в финале Кубка Мира

Лионель Месси и Ламин Ямаль. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Атакующий полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль впервые поделился мнением о финальном поединке Кубка Мира. "Красная фурия" забила единственный гол в экстра-тайме. Лидер команды стал чемпионом в 19 лет.

Ламин Ямаль запомнил не только сам поединок, но и последующий разговор с Лионелем Месси, сообщают Новини.LIVE со ссылкой Marca.

Молодой Ламин Ямаль не смог стать главным героем финала Мундиаля. Он провел на ЧМ-2026 семь матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Больше всего из финального поединка футболист "Барселоны" запомнил разговор с легендарным аргентинцем.

Ламин Ямаль и Лионель Месси после финала ЧМ-2026. Фото: Reuters

Что Месси сказал Ямалю

Лидер сборной Испании еще несколько лет назад и представить себе не мог, что сыграет в финале чемпионата мира против Лионеля Месси. Ламин Ямаль вышел победителем из этого противостония и поднял над головой главный трофей в футболе. Незадолго до этого он обнял расстроенного аргентинца, после чего игроки несколько минут о чем-то говорили.

"Это лучший футболист в истории. Я хотел выразить ему свое уважением. А он ответил, что я должен идти своим путем, и что будущее принадлежит мне и футболистам нашего поколения. Эти слова для меня даже важнее, чем медаль на шее", — заявил Ламин Ямаль.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о решении ФИФА отменить дисквалификацию Леандро Паредеса за драку с испанскими игроками.

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