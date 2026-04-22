Главная Спорт Лестер спустя 10 лет после чемпионства в АПЛ вылетел в третий дивизион

Лестер спустя 10 лет после чемпионства в АПЛ вылетел в третий дивизион

Дата публикации 22 апреля 2026 01:04
Лестер досрочно вылетел в третий дивизион Англии
Футболисты "Лестера". Фото: lcfc.com

"Лестер" досрочно вылетел в третий по силе дивизион английского футбола. Команда потеряла шансы сохранить место в Чемпионшипе.

О результате команды сообщил портал Новини.LIVE.

"Лестер" вылетел в третий дивизион

После 44 туров "Лестер" набрал 42 очка и занимает 23-е место в турнирной таблице. Отставание от 21-й позиции, которая позволяет остаться в лиге, составляет семь очков за два тура до конца сезона.

Даже при двух победах "лисы" не поднимутся в спасительную зону. На 21-м месте находится "Блэкберн", который имеет 49 очков.

Для "Лестера" это второе подряд понижение. Еще в прошлом сезоне команда выступала в Премьер-лиге, однако по итогам сезона заняла 18-е место с 25 очками и вылетела в Чемпионшип.

Ситуацию осложнили дисциплинарные санкции. В феврале с "Лестера" сняли 6 очков из-за нарушения правил финансовой стабильности и прибыльности за сезон 2023/24.

В 2016 году "Лестер" под руководством Клаудио Раньери выиграл Премьер-лигу, набрал 81 очко и опередил "Арсенал" на 10 баллов.

Вылет "Лестера" в третий дивизион это один из самых громких провалов английского футбола последних лет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о последнем жестком заявлении Рико Верхувена, адресованном Александру Усику. Он хочет оставить украинца без поясов.

Также Новини.LIVE писал, что одну из легенд киевского "Динамо" условно осудили и запретили въезд в страны Европы.

АПЛ Чемпионшип Лестер
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
