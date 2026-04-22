Лестер досрочно вылетел в третий дивизион Англии

Лестер спустя 10 лет после чемпионства в АПЛ вылетел в третий дивизион
"Лестер" досрочно вылетел в третий по силе дивизион английского футбола. Команда потеряла шансы сохранить место в Чемпионшипе.
После 44 туров "Лестер" набрал 42 очка и занимает 23-е место в турнирной таблице. Отставание от 21-й позиции, которая позволяет остаться в лиге, составляет семь очков за два тура до конца сезона.
Даже при двух победах "лисы" не поднимутся в спасительную зону. На 21-м месте находится "Блэкберн", который имеет 49 очков.
Для "Лестера" это второе подряд понижение. Еще в прошлом сезоне команда выступала в Премьер-лиге, однако по итогам сезона заняла 18-е место с 25 очками и вылетела в Чемпионшип.
Ситуацию осложнили дисциплинарные санкции. В феврале с "Лестера" сняли 6 очков из-за нарушения правил финансовой стабильности и прибыльности за сезон 2023/24.
В 2016 году "Лестер" под руководством Клаудио Раньери выиграл Премьер-лигу, набрал 81 очко и опередил "Арсенал" на 10 баллов.
Вылет "Лестера" в третий дивизион это один из самых громких провалов английского футбола последних лет.
