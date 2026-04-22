Лестер достроково вилетів у третій дивізіон Англії

Футболісти "Лестера". Фото: lcfc.com

"Лестер" достроково вилетів до третього за силою дивізіону англійського футболу. Команда втратила шанси зберегти місце в Чемпіоншипі.

Після 44 турів "Лестер" набрав 42 очки та посідає 23-тє місце у турнірній таблиці. Відставання від 21-ї позиції, яка дозволяє залишитися в лізі, становить сім очок за два тури до кінця сезону.

Навіть за двох перемог "лиси" не піднімуться до рятівної зони. На 21-му місці перебуває "Блекберн", який має 49 очок.

Для "Лестера" це друге поспіль пониження. Ще минулого сезону команда виступала в Прем’єр-лізі, однак за підсумками сезону посіла 18-те місце з 25 очками та вилетіла до Чемпіоншипу.

Ситуацію ускладнили дисциплінарні санкції. У лютому з "Лестера" зняли 6 очок через порушення правил фінансової стабільності та прибутковості за сезон 2023/24.

У 2016 році "Лестер" під керівництвом Клаудіо Раньєрі виграв Прем’єр-лігу, набрав 81 очко та випередив "Арсенал" на 10 балів.

Виліт "Лестера" до третього дивізіону це один із найгучніших провалів англійського футболу останніх років.

