Варді їде з Лестера до США через скандал із Руні

Джеймі Варді в матчі за "Лестер". Фото: Reuters/Chris Radburn

Легенда "Лестера" Джеймі Варді нещодавно оголосив про свій відхід із клубу після 13 років виступів. Його рішення збіглося з гучним судовим процесом, пов'язаним з його дружиною Ребекою Варді та Колін Руні.

Внаслідок цього скандалу сім'я Варді втратила частину своїх статків, повідомляє Express.

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Ребека Варді зобов'язана виплатити Колін Руні майже 1,2 млн фунтів стерлінгів у справі Wagatha Christie, що вдарило по фінансах легенди "Лестера". На цьому тлі сім'я розглядає можливість переїзду до США, де Джеймі цікавляться клуби MLS, включно з "Ді Сі Юнайтед", а Ребека отримала пропозиції щодо роботи на телебаченні.

Вейн Руні у 2025 році. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Що чекає на сім'ю Варді

Ребека вела переговори з творцями шоу "Selling Sunset" та іншими проєктами. Їхні плани переїзду можуть дати родині "новий старт" та допомогти Ребеці розвинути медійну кар'єру за океаном.

Попри інтерес MLS, кілька клубів з Англії також виявляють інтерес до Джеймі Варді. Рішення про переїзд, як повідомляється, залежатиме від пропозицій, які отримає футболіст цього літа.

Ребека Варді. Фото: instagram.com/beckyvardy/

Зазначимо, що Ребека Варді нещодавно програла апеляцію у справі з Руні та висловила бажання залишити конфлікт у минулому. Представники сім'ї заявили, що пара зосереджена на майбутньому й не буде більше коментувати ситуацію.

У сезоні 2023/2024 Варді провів 34 матчі, забив 12 голів та зробив 4 результативні передачі за "Лестер".

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