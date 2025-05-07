Варди уезжает из Лестера в США из-за скандала с Руни

Варди уходит из Лестера из-за конфликта с Руни — детали
Легенда "Лестера" Джейми Варди недавно объявил о своем уходе из клуба после 13 лет выступлений. Его решение совпало с громким судебным процессом, связанным с его женой Ребекой Варди и Колин Руни.
В результате этого скандала семья Варди потеряла часть своего состояния, сообщает Express.
Ребека Варди обязана выплатить Кoлин Руни почти 1,2 млн фунтов стерлингов по делу "Wagatha Christie", что ударило по финансам легенды "Лестера". На этом фоне семья рассматривает возможность переезда в США, где Джейми интересуются клубы MLS, включая "ДиСи Юнайтед", а Ребека получила предложения по работе на телевидении.
Что ждет семью Варди
Ребека вела переговоры с создателями шоу "Selling Sunset" и другими проектами. Их планы переезда могут дать семье "новый старт" и помочь Ребеке развить медийную карьеру за океаном.
Несмотря на интерес MLS, несколько клубов из Англии также проявляют интерес к Джейми Варди. Решение о переезде, как сообщается, будет зависеть от предложений, которые получит футболист этим летом.
Отметим, что Ребека Варди недавно проиграла апелляцию по делу с Руни и выразила желание оставить конфликт в прошлом. Представители семьи заявили, что пара сосредоточена на будущем и не будет больше комментировать ситуацию.
В сезоне 2023/2024 Варди провел 34 матча, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи за "Лестер".
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