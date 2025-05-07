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Варди уходит из Лестера из-за конфликта с Руни — детали

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Дата публикации 7 мая 2025 16:40
Варди уезжает из Лестера в США из-за скандала с Руни
Джейми Варди в матче за "Лестер". Фото: Reuters/Chris Radburn

Легенда "Лестера" Джейми Варди недавно объявил о своем уходе из клуба после 13 лет выступлений. Его решение совпало с громким судебным процессом, связанным с его женой Ребекой Варди и Колин Руни.

В результате этого скандала семья Варди потеряла часть своего состояния, сообщает Express

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Ребека Варди обязана выплатить Кoлин Руни почти 1,2 млн фунтов стерлингов по делу "Wagatha Christie", что ударило по финансам легенды "Лестера". На этом фоне семья рассматривает возможность переезда в США, где Джейми интересуются клубы MLS, включая "ДиСи Юнайтед", а Ребека получила предложения по работе на телевидении.

Уэйн Руни
Уэйн Руни в 2025 году. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Что ждет семью Варди 

Ребека вела переговоры с создателями шоу "Selling Sunset" и другими проектами. Их планы переезда могут дать семье "новый старт" и помочь Ребеке развить медийную карьеру за океаном.

Несмотря на интерес MLS, несколько клубов из Англии также проявляют интерес к Джейми Варди. Решение о переезде, как сообщается, будет зависеть от предложений, которые получит футболист этим летом.

Ребека Варди
Ребека Варди. Фото: instagram.com/beckyvardy/

Отметим, что Ребека Варди недавно проиграла апелляцию по делу с Руни и выразила желание оставить конфликт в прошлом. Представители семьи заявили, что пара сосредоточена на будущем и не будет больше комментировать ситуацию.

В сезоне 2023/2024 Варди провел 34 матча, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи за "Лестер".

Напомним, четыре известных тренера претендуют на пост наставника киевского "Динамо" после ухода Александра Шовковского. 

В качестве замены для Владимира Бражко тренерский штаб "Динамо" сделает ставку на молодого таланта

Один из футболистов сборной Украины больше не сможет выйти на поле в нынешнем сезоне. 

Ламин Ямал обратился к болельщикам "Барселоны", а Педри раскритиковал судейство после поражения "Интеру". 

скандал футбол Футбол трансферы Уэйн Руни Джейми Варди Лестер
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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