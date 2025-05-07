Варди уезжает из Лестера в США из-за скандала с Руни

Джейми Варди в матче за "Лестер". Фото: Reuters/Chris Radburn

Легенда "Лестера" Джейми Варди недавно объявил о своем уходе из клуба после 13 лет выступлений. Его решение совпало с громким судебным процессом, связанным с его женой Ребекой Варди и Колин Руни.

В результате этого скандала семья Варди потеряла часть своего состояния, сообщает Express.

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Ребека Варди обязана выплатить Кoлин Руни почти 1,2 млн фунтов стерлингов по делу "Wagatha Christie", что ударило по финансам легенды "Лестера". На этом фоне семья рассматривает возможность переезда в США, где Джейми интересуются клубы MLS, включая "ДиСи Юнайтед", а Ребека получила предложения по работе на телевидении.

Уэйн Руни в 2025 году. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Что ждет семью Варди

Ребека вела переговоры с создателями шоу "Selling Sunset" и другими проектами. Их планы переезда могут дать семье "новый старт" и помочь Ребеке развить медийную карьеру за океаном.

Несмотря на интерес MLS, несколько клубов из Англии также проявляют интерес к Джейми Варди. Решение о переезде, как сообщается, будет зависеть от предложений, которые получит футболист этим летом.

Ребека Варди. Фото: instagram.com/beckyvardy/

Отметим, что Ребека Варди недавно проиграла апелляцию по делу с Руни и выразила желание оставить конфликт в прошлом. Представители семьи заявили, что пара сосредоточена на будущем и не будет больше комментировать ситуацию.

В сезоне 2023/2024 Варди провел 34 матча, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи за "Лестер".

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