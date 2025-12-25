Видео
Главная Спорт Лидером Зари заинтересовался иностранный клуб

Лидером Зари заинтересовался иностранный клуб

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 23:13
Будковский может покинуть Зарю: к нему есть интерес от клуба из Казахстана
Филипп Будковский. Фото: "Заря"

Луганская "Заря" в январе может потерять своего лидера. В Филиппе Будковском есть заинтересованность из-за рубежа.

О возможном трансфере сообщил портал Amanvibe.kz.

Будковский впечатлил иностранный клуб

Казахстанский "Иртыш" рассматривает возможность подписания украинского нападающего Заря.

Несмотря на то, что контракт 33-летнего форварда с луганским клубом действует до конца текущего сезона, его трансфер в Казахстан может состояться уже зимой — при условии, что "Иртыш" согласится на финансовые требования игрока и компенсацию для луганского клуба.

В сезоне 2025/2026 Будковский провел 18 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу, а с семью мячами в УПЛ входит в группу лучших бомбардиров чемпионата.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро. Ранее он выступал за "Шахтер", "Ильичевец", "Севастополь", "Анжи", "Кортрейк", "Сошо", "Десну" и "Полесье".

Напомним, в киевском "Динамо" на сборы полетит Самба Диалло.

Одесский "Черноморец" уволил главного тренера за третье место в Первой лиге.

футбол Казахстан Футбол трансферы УПЛ Заря Луганск
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
