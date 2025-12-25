Будківський може покинути Зорю: до нього є інтерес від клубу з Казахстану

Пилип Будківський. Фото: "Зоря"

Луганська "Зоря" в січні може втратити свого лідера. У Пилипі Будківському є зацікавленість з-за кордону.

Про можливий трансфер повідомив портал Amanvibe.kz.

Будківський вразив іноземний клуб

Казахстанський "Іртиш" розглядає можливість підписання українського нападника Зоря.

Попри те, що контракт 33-річного форварда з луганським клубом діє до кінця поточного сезону, його трансфер у Казахстан може відбутися вже взимку — за умови, що "Іртиш" погодиться на фінансові вимоги гравця т компенсацію для луганського клубу.

У сезоні 2025/2026 Будківський провів 18 матчів у всіх турнірах, забив вісім голів і віддав одну результативну передачу, а з сімома м’ячами в УПЛ входить до групи найкращих бомбардирів чемпіонату.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 300 тисяч євро. Раніше він виступав за "Шахтар", "Ілічівець", "Севастополь", "Анжи", "Кортрейк", "Сошо", "Десну" та "Полісся".

