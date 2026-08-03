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Главная Спорт Майк Тайсон назвал соперника, с которым должен сразиться Усик

Майк Тайсон назвал соперника, с которым должен сразиться Усик

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 17:30
Тайсон оценил уровень Усика и назвал его следующего соперника
Александр Усик, Давид Бенавидес и Майк Тайсон. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал спортсмена, с которым хотел бы увидеть бой Александра Усика. Украинец проведет только один поединок, после чего завершит карьеру. Он пока не рассказал о том, кто станет его соперником. 

"Железный Майк" удивил нестандартной версией, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Ring Magazine

Один из самых популярных спортсменов мира Майк Тайсон считает Александра Усика великих боксеров в современной истории. Однако у экс-чемпиона есть свой фаворит, с которым украинец еще не встречался на ринге. "Железный Майк" признался, что очень хотел бы увидеть такое противостояние. 

С кем Усик может провести бой

Фаворитом Майка Тайсона является американец Давид Бенавидес, непобежденный профессионал, представляющий второй средний и полутяжелый вес. ПО мнению легендарного боксера, такое противостояние могло бы получиться динамичным и подарить болельщикам интригу. 

"Усик не является прирожденным супертяжеловес. Он перешел в эту категорию, чтобы добиться впечатляющего достижения. Однако он остается бойцом крузервейта. Александр быстр и ловок, он танцуеи в ринге. У него быстрые руки, как и у Бенавидеса. Но Давид выбрасывает больше ударов, когда проводит свои комбинации", — заявил Тайсон. 

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Александр Усик бокс Майк Тайсон
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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