Маркевич сделал прогноз на финал Лиги чемпионов ПСЖ — Арсенал

Мирон Маркевич. Фото: "Карпаты" Львов

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Украинский специалист считает, что трофей во второй раз подряд получит французский "ПСЖ".

Илья Забарный на тренировке "ПСЖ". Фото: Reuters

По мнению Маркевича, команда Луиса Энрике имеет больше шансов на успех в решающем матче турнира. Специалист прогнозирует победу "ПСЖ" над "Арсеналом" со счетом 2:1.

"Мне почему-то кажется, что французская команда во второй раз подряд выиграет Лигу чемпионов. И если прогнозировать эту игру, то предположу, что команда Луиса Энрике победит в один мяч. Счет — 2:1", — сказал Маркевич.

Решающий матч турнира состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

"ПСЖ" подходит к финалу в статусе действующего победителя Лиги чемпионов. В прошлом сезоне парижане в финале разгромили миланский "Интер" со счетом 5:0, а в полуфинале прошли "Арсенал".

В заявку "ПСЖ" на финал вошел и украинский защитник Илья Забарный.

Зато "Арсенал" впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов и до сих пор не имеет в своей коллекции этого трофея.

