Маркевич сделал прогноз на финал Лиги чемпионов ПСЖ — Арсенал

Маркевич спрогнозировал счет в финале Лиги чемпионов
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Украинский специалист считает, что трофей во второй раз подряд получит французский "ПСЖ".
Мнение Маркевича относительно финала Лиги чемпионов опубликовал Sport.ua.
По мнению Маркевича, команда Луиса Энрике имеет больше шансов на успех в решающем матче турнира. Специалист прогнозирует победу "ПСЖ" над "Арсеналом" со счетом 2:1.
"Мне почему-то кажется, что французская команда во второй раз подряд выиграет Лигу чемпионов. И если прогнозировать эту игру, то предположу, что команда Луиса Энрике победит в один мяч. Счет — 2:1", — сказал Маркевич.
Решающий матч турнира состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште.
"ПСЖ" подходит к финалу в статусе действующего победителя Лиги чемпионов. В прошлом сезоне парижане в финале разгромили миланский "Интер" со счетом 5:0, а в полуфинале прошли "Арсенал".
В заявку "ПСЖ" на финал вошел и украинский защитник Илья Забарный.
Зато "Арсенал" впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов и до сих пор не имеет в своей коллекции этого трофея.
