Маркевич зробив прогноз на фінал Ліги чемпіонів ПСЖ — Арсенал

Маркевич спрогнозував рахунок у фіналі Ліги чемпіонів
Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився очікуваннями від фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/2026. Український фахівець вважає, що трофей вдруге поспіль здобуде французький "ПСЖ".
Думку Маркевича щодо фіналу Ліги чемпіонів опублікував Sport.ua, повідомив портал Новини.LIVE.
На думку Маркевича, команда Луїса Енріке має більше шансів на успіх у вирішальному матчі турніру. Фахівець прогнозує перемогу "ПСЖ" над "Арсеналом" з рахунком 2:1.
"Мені чомусь здається, що французька команда вдруге поспіль виграє Лігу чемпіонів. І якщо прогнозувати цю гру, то припущу, що команда Луїса Енріке переможе в один м'яч. Рахунок — 2:1", — сказав Маркевич.
Вирішальний матч турніру відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в Будапешті.
"ПСЖ" підходить до фіналу в статусі чинного переможця Ліги чемпіонів. Минулого сезону парижани у фіналі розгромили міланський "Інтер" з рахунком 5:0, а в півфіналі пройшли "Арсенал".
До заявки "ПСЖ" на фінал увійшов і український захисник Ілля Забарний.
Натомість "Арсенал" уперше за 20 років вийшов у фінал Ліги чемпіонів і досі не має у своїй колекції цього трофея.
