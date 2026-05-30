Головна Спорт Маркевич спрогнозував рахунок у фіналі Ліги чемпіонів

Дата публікації: 30 травня 2026 11:24
Маркевич зробив прогноз на фінал Ліги чемпіонів ПСЖ — Арсенал
Мирон Маркевич. Фото: "Карпати" Львів

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився очікуваннями від фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/2026. Український фахівець вважає, що трофей вдруге поспіль здобуде французький "ПСЖ".

Думку Маркевича щодо фіналу Ліги чемпіонів опублікував Sport.ua, повідомив портал Новини.LIVE.

Ілля Забарний на тренуванні "ПСЖ". Фото: Reuters

Маркевич спрогнозував рахунок фіналу Ліги чемпіонів

На думку Маркевича, команда Луїса Енріке має більше шансів на успіх у вирішальному матчі турніру. Фахівець прогнозує перемогу "ПСЖ" над "Арсеналом" з рахунком 2:1.

"Мені чомусь здається, що французька команда вдруге поспіль виграє Лігу чемпіонів. І якщо прогнозувати цю гру, то припущу, що команда Луїса Енріке переможе в один м'яч. Рахунок — 2:1", — сказав Маркевич.

Вирішальний матч турніру відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в Будапешті.

"ПСЖ" підходить до фіналу в статусі чинного переможця Ліги чемпіонів. Минулого сезону парижани у фіналі розгромили міланський "Інтер" з рахунком 5:0, а в півфіналі пройшли "Арсенал".

До заявки "ПСЖ" на фінал увійшов і український захисник Ілля Забарний.

Натомість "Арсенал" уперше за 20 років вийшов у фінал Ліги чемпіонів і досі не має у своїй колекції цього трофея.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
