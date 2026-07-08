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Главная Спорт Марта Костюк уверенно впервые в карьере вышла в 1/2 Уимблдона

Марта Костюк уверенно впервые в карьере вышла в 1/2 Уимблдона

8 июля 2026 19:21
Марта Костюк на корте Уимблдона. Фото: Getty Images и Reuters. Коллаж: Новини.LIVE
Владимир Соборный
Редактор, спортивный обозреватель

Невероятный сезон Марты Костюк продолжился выходом в полуфинал Уимблдона. Украинская теннисистка не просто обыграла в 1/4 Жасмин Паолини, но не оставила итальянской сопернице ни единого шанса. Киевлянке для победы понадобилось два сета. 

Костюк уже в четверг проведет поединок стадии 1/2, сообщают Новини.LIVE

Историческое достижение украинки 

До старта этого матча Марта Костюк только раз обыгрывала Жасмин Паолини в трех предыдущих встречах. Соперницы начали противостояние обменом геймами, но затем украинка реализовала два брейка и вырвалась вперед. 

С самого начала второго сета Марта Костюк уже доминировала и довела поединок до уверенной победы. Ей снова удалось сделать гораздо меньше нревынужденных ошибок по сравнению с соперницей. Таким образом киевлянка уверенно вышла в полуфинал Уимблдона

Она встала всего второй украинкой, которой покорилось это достижение, после Элины Свитолиной. Полуфинал Уимблдона станет вторым для Марты Костюк поединком 1/2 турнира "Большого шлема" после "Ролан Гаррос". Соперницей теннисистки на этой стадии станет чешская спортсменка Линда Носкова

Уимблдон-2026. Четвертьфинал. 

Марта Костюк — Жасмін Паолини — 2:0 (6:3, 6:2)

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