Марта Костюк уверенно впервые в карьере вышла в 1/2 Уимблдона

Марта Костюк на корте Уимблдона. Фото: Getty Images и Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Невероятный сезон Марты Костюк продолжился выходом в полуфинал Уимблдона. Украинская теннисистка не просто обыграла в 1/4 Жасмин Паолини, но не оставила итальянской сопернице ни единого шанса. Киевлянке для победы понадобилось два сета.

Костюк уже в четверг проведет поединок стадии 1/2, сообщают Новини.LIVE.

Историческое достижение украинки

До старта этого матча Марта Костюк только раз обыгрывала Жасмин Паолини в трех предыдущих встречах. Соперницы начали противостояние обменом геймами, но затем украинка реализовала два брейка и вырвалась вперед.

С самого начала второго сета Марта Костюк уже доминировала и довела поединок до уверенной победы. Ей снова удалось сделать гораздо меньше нревынужденных ошибок по сравнению с соперницей. Таким образом киевлянка уверенно вышла в полуфинал Уимблдона.

Она встала всего второй украинкой, которой покорилось это достижение, после Элины Свитолиной. Полуфинал Уимблдона станет вторым для Марты Костюк поединком 1/2 турнира "Большого шлема" после "Ролан Гаррос". Соперницей теннисистки на этой стадии станет чешская спортсменка Линда Носкова.

Уимблдон-2026. Четвертьфинал.

Марта Костюк — Жасмін Паолини — 2:0 (6:3, 6:2)

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