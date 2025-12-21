Металлист 1925 готовит трансферы Дигтяра и Кревсуна зимой

Даниил Кревсун в матче против Норвегии. Фото: УАФ

Харьковский "Металлист 1925" вскоре может усилиться одними из самых талантливых игроков юношеской и молодежной сборных Украины. Сейчас уже идут переговоры между клубами.

О работе "Металлиста 1925" на трансферном рынке сообщил паблик "ТаТоТаке".

Кирилл Дигтярь. Фото: УАФ

Усиление "Металлиста 1925"

Журналист Михаил Спиваковский сообщил о трансферных планах "Металлиста 1925", которые прежде всего касаются усиления молодыми игроками.

По его словам, харьковский клуб заинтересован в защитнике "Металлиста" Кирилле Дигтяре. Именно этим Спиваковский объясняет визит Евгения Красникова на матч "Металлист 1925" — "Верес".

Дигтярь является игроком сборной Украины U-19, который может действовать как на левом фланге обороны, так и в центре защиты, а также уже имеет разнообразный опыт и лучше приспособлен к взрослому футболу, чем некоторые другие молодые исполнители.

Также журналист прокомментировал возможный вариант с полузащитником "Боруссии" Дортмунд Данилом Кревсуном. По его словам, трансфер лидера сборной Украины U-21 выглядит реально.

У Даниила остается полгода контракта с "Боруссией" Дортмунд, и немецкий клуб, вероятно, готов отпустить игрока зимой за бонусы. Решающим фактором станет позиция самого футболиста и его семьи.

Кревсун в текущем сезоне сыграл 17 матчей за вторую команду "Боруссии" Дортмунд и отметился тремя ассистами.

