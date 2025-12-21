Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Металлист 1925 подпишет двух топовых талантов сборной Украины

Металлист 1925 подпишет двух топовых талантов сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 23:58
Металлист 1925 готовит трансферы Дигтяра и Кревсуна зимой
Даниил Кревсун в матче против Норвегии. Фото: УАФ

Харьковский "Металлист 1925" вскоре может усилиться одними из самых талантливых игроков юношеской и молодежной сборных Украины. Сейчас уже идут переговоры между клубами.

О работе "Металлиста 1925" на трансферном рынке сообщил паблик "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте также:
Кирилл Дихтяр
Кирилл Дигтярь. Фото: УАФ

Усиление "Металлиста 1925"

Журналист Михаил Спиваковский сообщил о трансферных планах "Металлиста 1925", которые прежде всего касаются усиления молодыми игроками.

По его словам, харьковский клуб заинтересован в защитнике "Металлиста" Кирилле Дигтяре. Именно этим Спиваковский объясняет визит Евгения Красникова на матч "Металлист 1925" — "Верес".

Дигтярь является игроком сборной Украины U-19, который может действовать как на левом фланге обороны, так и в центре защиты, а также уже имеет разнообразный опыт и лучше приспособлен к взрослому футболу, чем некоторые другие молодые исполнители.

Также журналист прокомментировал возможный вариант с полузащитником "Боруссии" Дортмунд Данилом Кревсуном. По его словам, трансфер лидера сборной Украины U-21 выглядит реально.

У Даниила остается полгода контракта с "Боруссией" Дортмунд, и немецкий клуб, вероятно, готов отпустить игрока зимой за бонусы. Решающим фактором станет позиция самого футболиста и его семьи.

Кревсун в текущем сезоне сыграл 17 матчей за вторую команду "Боруссии" Дортмунд и отметился тремя ассистами.

Напомним, ранее действующий чемпион мира по боксу Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри.

Также Усик помог Энтони Джошуа советами перед боем с Джейком Полом.

футбол ФК Металлист Футбол трансферы Боруссия Дортмунд ФК Металлист 1925 Даниил Кревсун
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации