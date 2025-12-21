Металіст 1925 готує трансфери Дігтяра та Кревсуна взимку

Данило Кревсун у матчі проти Норвегії. Фото: УАФ

Харківський "Металіст 1925" невдовзі може підсилитись одними з найбільш талановитих гравців юнацької та молодіжної збірних України. Наразі вже йдуть перемовини між клубами.

Про роботу "Металіста 1925" на трансферному ринку повідомив паблік "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Кирило Дігтяр. Фото: УАФ

Підсилення "Металіста 1925"

Журналіст Михайло Співаковський повідомив про трансферні плани "Металіста 1925", які насамперед стосуються підсилення молодими гравцями.

За його словами, харківський клуб зацікавлений у захиснику "Металіста" Кирилі Дігтярі. Саме цим Співаковський пояснює візит Євгена Краснікова на матч "Металіст 1925" — "Верес".

Дігтяр є гравцем збірної України U-19, який може діяти як на лівому фланзі оборони, так і в центрі захисту, а також уже має різноманітний досвід і краще пристосований до дорослого футболу, ніж деякі інші молоді виконавці.

Також журналіст прокоментував можливий варіант з півзахисником "Боруссії" Дортмунд Данилом Кревсуном. За його словами, трансфер лідера збірної України U-21 виглядає реально.

У Данила залишається пів року контракту з "Боруссією" Дортмунд, і німецький клуб, ймовірно, готовий відпустити гравця взимку за бонуси. Вирішальним фактором стане позиція самого футболіста та його родини.

Кревсун у поточному сезоні зіграв 17 матчів за другу команду "Боруссії" Дортмунд і відзначився трьома асистами.

Нагадаємо, раніше чинний чемпіон світу з боксу Олександр Усик звернувся до Тайсона Ф'юрі.

Також Усик допоміг Ентоні Джошуа порадами перед боєм з Джейком Полом.