Металіст 1925 готує трансфери Дігтяра та Кревсуна взимку

Металіст 1925 підпише двох топових талантів збірної України
Харківський "Металіст 1925" невдовзі може підсилитись одними з найбільш талановитих гравців юнацької та молодіжної збірних України. Наразі вже йдуть перемовини між клубами.
Про роботу "Металіста 1925" на трансферному ринку повідомив паблік "ТаТоТаке".
Підсилення "Металіста 1925"
Журналіст Михайло Співаковський повідомив про трансферні плани "Металіста 1925", які насамперед стосуються підсилення молодими гравцями.
За його словами, харківський клуб зацікавлений у захиснику "Металіста" Кирилі Дігтярі. Саме цим Співаковський пояснює візит Євгена Краснікова на матч "Металіст 1925" — "Верес".
Дігтяр є гравцем збірної України U-19, який може діяти як на лівому фланзі оборони, так і в центрі захисту, а також уже має різноманітний досвід і краще пристосований до дорослого футболу, ніж деякі інші молоді виконавці.
Також журналіст прокоментував можливий варіант з півзахисником "Боруссії" Дортмунд Данилом Кревсуном. За його словами, трансфер лідера збірної України U-21 виглядає реально.
У Данила залишається пів року контракту з "Боруссією" Дортмунд, і німецький клуб, ймовірно, готовий відпустити гравця взимку за бонуси. Вирішальним фактором стане позиція самого футболіста та його родини.
Кревсун у поточному сезоні зіграв 17 матчів за другу команду "Боруссії" Дортмунд і відзначився трьома асистами.
Нагадаємо, раніше чинний чемпіон світу з боксу Олександр Усик звернувся до Тайсона Ф'юрі.
Також Усик допоміг Ентоні Джошуа порадами перед боєм з Джейком Полом.
Читайте Новини.LIVE!