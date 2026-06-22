Милевский оценил обострение отношений между Украиной и Беларусью

Артем Милевский сейчас и во время выступлений за сборную Украины. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский ответил на вопрос о своем отношении к противостоянию Украины с Беларусью. Он надеется на то, что конфликт разрешится максимально мирно. Экс-футболист не желает столкновения народов двух стран.

Милевский хотел бы, чтобы лидеры Украины и Беларуси разобрались без применения оружия, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Blik.

Артем Милевский заверил, что не собирается уезжать из Украины, которая давно стала для него домом. Он собирается оставаться в Киеве до конца несмотря на ракетные атаки россиян и другие угрозы для жизни, которые экс-футболист делит с соотечественниками.

Что Милевский пожелал беларусам

Бывший форвард сборной Украины признался, что очень любит Минск, где живут его родители. Но во всей Беларуси кроме родственников у экс-форварда почти нет людей, с которыми он бы согласился пообщаться. Артем Милевский регулярно публикует кадры того, что происходит в Украине. Однако его бывшие партнеры по белорусским командам не реагируют на это.

"Я никому не пожелаю переживать то, что мы переживаем сейчас. Белорусам такое и не снилось. Пока они сами на себе не почувствуют то, что мы переживаем в Украине, они этого не поймут", — рассказал Милевский.

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