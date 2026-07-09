МОК могут лишить финансирования ЕС из-за возвращения россиян в спорт

Президент МОК Кирсти Ковентри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Олимпийский комитет РФ был восстановлен в правах после нескольких лет фактической дисквалификации. В МОК приняли решение вернуть российских спортсменов на мировую арену. Федерации сами будут принимать решение о том, приглашать ли на турниры атлетов из этой страны.

Такая позиция МОК вызвала вопросы в Европейском союзе, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Некоторые европейские политики не просто возмущены решением МОК, но и призывают ввести ограничения для финансирования Комитета. В ЕС существуют программы, которые позволяют олимпийскому органу получать солидные средства. В частности, речь идет о Erasmus+.

Что грозит МОК

Министр культуры Эстонии Хайди Пурга призвала коллег из Европейского союза рассмотреть меры защиты общечеловеческих и континентальных ценностей. Она напрямую предложила ограничить финансирование МОК.

"Спортсмены не должны расплачиваться за решения правительств своих стран. Но существуют принципы, поступаться которыми недопустимо. Имперские амбиции России направлены не только на аннексию украинских территорий, но и на достижение международной легитимности своих завоеваний", — заявила Пурга.

Это почин поддержал и американский сенатор, республиканец Рик Скотт. Он выразил непонимание, "как можно бомбить мирных жителей, а на следующий день гордо размахивать своим флагом на Олимпийских играх".

Напомним, Новини.LIVE писали, что ФИФА и УЕФА не последовали рекомендациям МОК доспустить россиян к участию в международных турнирах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сборная Украины U-19 завершила выступление на чемпионате Европы-2026, уступив Германии в полуфинале турнира.