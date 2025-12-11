МОК разрешил россиянам и белорусам вернуться на юношеские международные турниры

МОК разрешил России выступать в командных турнирах с символикой
Международный олимпийский комитет (МОК) открыл двери к возвращению россиян и белорусов в большой спорт. Соответствующее решение уже было принято.
В МОК сообщили на своем сайте, что приняли решение, которое понравится россиянам.
МОК допустил россиян и белорусов к соревнованиям
На саммите в Лозанне принято решение разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на международных юношеских турнирах под собственными флагами. Эта норма также будет касаться Юношеских Олимпийских игр 2026 года в Дакаре.
МОК отметил, что окончательные правила участия будут определять международные федерации каждого вида спорта. Именно они будут решать, какие турниры подпадают под категорию юношеских и как применять обновленные протоколы.
При этом для таких соревнований будут действовать обычные правила относительно флагов, гимнов и формы — при условии, что национальная федерация страны имеет действующий международный статус.
Еще одним важным пунктом стало решение о возможности проведения международных соревнований на территории Беларуси. Для России ограничения остаются в силе — международные федерации и в дальнейшем должны воздерживаться от организации турниров в РФ.
Также известно, что рекомендации МОК от 2023 года для взрослых атлетов остаются неизменными и санкции продолжают на них действовать.
