Україна
МОК разрешил России выступать в командных турнирах с символикой

МОК разрешил России выступать в командных турнирах с символикой

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 21:09
МОК разрешил россиянам и белорусам вернуться на юношеские международные турниры
Российские спортсмены. Фото: росСМИ

Международный олимпийский комитет (МОК) открыл двери к возвращению россиян и белорусов в большой спорт. Соответствующее решение уже было принято.

В МОК сообщили на своем сайте, что приняли решение, которое понравится россиянам.

Читайте также:

МОК допустил россиян и белорусов к соревнованиям

На саммите в Лозанне принято решение разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на международных юношеских турнирах под собственными флагами. Эта норма также будет касаться Юношеских Олимпийских игр 2026 года в Дакаре.

МОК отметил, что окончательные правила участия будут определять международные федерации каждого вида спорта. Именно они будут решать, какие турниры подпадают под категорию юношеских и как применять обновленные протоколы.

При этом для таких соревнований будут действовать обычные правила относительно флагов, гимнов и формы — при условии, что национальная федерация страны имеет действующий международный статус.

Еще одним важным пунктом стало решение о возможности проведения международных соревнований на территории Беларуси. Для России ограничения остаются в силе — международные федерации и в дальнейшем должны воздерживаться от организации турниров в РФ.

Также известно, что рекомендации МОК от 2023 года для взрослых атлетов остаются неизменными и санкции продолжают на них действовать.

Напомним, французы дали оценку игре Ильи Забарного с россиянином Матвеем Сафоновым в матче ЛЧ.

Хаби Алонсо во главе мадридского "Реала" должен заменить Юрген Клопп, но у того есть условия.

санкции против России санкции Беларусь МОК Россия
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
