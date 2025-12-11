Відео
Головна Спорт МОК дозволив Росії виступати в командних турнірах з символікою

МОК дозволив Росії виступати в командних турнірах з символікою

Дата публікації: 11 грудня 2025 21:09
МОК дозволив росіянам і білорусам повернутися на юнацькі міжнародні турніри
Російські спортсмени. Фото: росЗМІ

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відкрив двері до повернення росіян та білорусів у великий спорт. Відповідне рішення вже було ухвалене.

В МОК повідомили на своєму сайті, що ухвалили рішення, яке сподобається росіянам.

Читайте також:

МОК допустив росіян та білорусів до змагань

На саміті в Лозанні ухвалено рішення дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних юнацьких турнірах під власними прапорами. Ця норма також стосуватиметься Юнацьких Олімпійських ігор 2026 року в Дакарі.

МОК наголосив, що остаточні правила участі визначатимуть міжнародні федерації кожного виду спорту. Саме вони вирішуватимуть, які турніри підпадають під категорію юнацьких та як застосовувати оновлені протоколи.

При цьому для таких змагань діятимуть звичайні правила щодо прапорів, гімнів і форми — за умови, що національна федерація країни має чинний міжнародний статус.

Ще одним важливим пунктом стало рішення про можливість проведення міжнародних змагань на території Білорусі. Для Росії обмеження залишаються чинними — міжнародні федерації й надалі мають утримуватися від організації турнірів у РФ.

Також відомо, що рекомендації МОК від 2023 року для дорослих атлетів залишаються не змінними й санкції продовжують на них діяти.

Нагадаємо, французи дали оцінку грі Іллі Забарного з росіянином Матвієм Сафоновим в матчі ЛЧ.

Хабі Алонсо на чолі мадридського "Реалу" має замінити Юрген Клопп, але у того є умови.

санкції проти Росії санкції Білорусь МОК Росія
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
