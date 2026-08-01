Мудрик может покинуть Челси несмотря на возвращение в футбол

Тренер Хаби Алонсо и Михаил Мудрик. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Дисквалификацию вингера сборной Украины Михаила Мудрика официально подошла к концу. Его представители заключили мирное соглашение с руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это означает, что футболист может вернуться на поле.

Мудрик уже прибыл на базу "Челси", но через несколько недель может перейти в другую команду, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Фабрицио Романо.

Тренерский штаб "Челси" оценит состояние, в котором находится Михаил Мудрик. Украинский футболист не принимал участия в официальных матчах с ноября 2024 года. Его контракт с "синими" действует до лета 2031 года, но не исключено, что вингер сменит клуб в ближайшее время.

"Челси" может отдать Михаила Мудрика в аренду в другую команду, где он получит регулярную игровую практику. Речь о полноценной продаже прав на украинца не идет, однако ему будет сложно выиграть конкуренцию за место в основе "синих".

Как удалось оправдать Мудрика

В правилах WADA произошло изменение технического регламента. Это означает, что количество запрещенного препарата, которое было обнаружено в крови Михаила Мудрика, больше не является критическим и не может служить поводом для дисквалификации.

Изменения не относятся к старым делам WADA, однако адвокаты украинца договорились с Агентством о том, что вингер "Челси" может продолжить карьеру. Спор был улажен мирно.

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