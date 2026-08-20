Мудрика снова отстранили от тренировок в Челси

Михаил Мудрик на базе "Челси". Фото: Reuters

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Английский "Челси" перевел украинского вингера Михаила Мудрика в отдельную тренировочную группу. Вместе с некоторыми другими игроками украинец занимается отдельно от основного состава. Вместе с ним в этой группе находятся еще несколько футболистов, чье будущее в лондонском клубе остается неопределенным.

"Синие" рассчитывают решить вопрос с этими футболистами до закрытия трансферного окна, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Football.London.

Помимо вингера сборной Украины отдельно тренируются Николас Джексон, Лиам Делап, Тосин Адарабийойо, Мамаду Сарр, Аарон Ансельмино, Марк Гию, Аксель Дисаси, Омари Келлиман, Давид Датро Фофана, Калеб Вайли и Дэвид Вашингтон. При этом отдельная тренировочная группа сама по себе не означает дисциплинарного отстранения: клуб работает над сокращением состава и определением будущего игроков.

Перспективы Мудрика в новом сезоне

В отношении Михаила наиболее вероятным сценарием остается аренда. Ранее интерес к украинцу проявлял "Ковентри", однако окончательное решение по его будущему пока не принято.

Мудрик получил возможность вернуться к официальным матчам после урегулирования антидопингового дела 31 июля. Английская футбольная ассоциация сообщила, что срок его отстранения был приведен в соответствие с уже отбытым периодом, после чего украинец получил право немедленно возобновить выступления. Первое появление Мудрика после длительного перерыва состоялось в товарищеском матче "Челси" против "Ювентуса" 5 августа.

Теперь лондонский клуб должен определить дальнейший путь 25-летнего украинца. Отдельные тренировки и поиск варианта с арендой позволяют "Челси" предоставить Мудрику игровую практику, если для него не найдется места в основном составе команды.

Напомним, Новини.LIVE объяснили, почему легкоатлетка Ярослава Магучих возит с собой на турниры спальный мешок.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ближайшее время исключено возвращение российских биатлонистов на международные турниры.