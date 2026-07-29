На просмотре в Динамо оказались игроки, от которых отказался Шахтер

Президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Тренерский штаб киевского "Динамо" просматривает четырех потенциальных новичков. Все они являются легионерами. Речь идет об игроках из Гамбии.

Ранее некоторые из этих футболистов были на просмотре в "Шахтере", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

Потенциальных новичков привезло в "Динамо" Instagram Prostar Agency. Все они представляют Гамбию. Речь идет о форварде Хамиду Файе, а также игроках центра поля Дауде Санкаре, Бубакарре Баджи и Мухаммеде Тункара. Тренерский штаб столичной команды пока не принял решения о будущем футболистов.

Потенциальные новички Динамо. Фото: Instagram

Важный матч для "Динамо"

Со вторника делегация украинского клуба находится в Салониках. Именно в Греции состоится ответный квалификационный поединок Лиги Европы с ПАОКом. Первую встречу "Динамо" проиграло.

В клубе рассчитывают, что несколько дополнительных дней в Греции помогут игрокам "бело-синих" привыкнуть к местному климату. В Салониках минимальная температура составляет +35 градусов по Цельсию. Поединок с ПАОКом состоится в четверг, 30 июля.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о причинах конфликта, который вспыхнул между бывшими друзьями Александром Усиком и Дереком Чисорой.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что дочь президента "Динамо" Яна Суркис ответила критикам защитника Кристиана Биловара.