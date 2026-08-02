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Главная Спорт NAVI стали чемпионами Ignite 2026 по Marvel Rivals: украинская команда возглавила рейтинг EMEA

NAVI стали чемпионами Ignite 2026 по Marvel Rivals: украинская команда возглавила рейтинг EMEA

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 14:42
NAVI стали чемпионами Ignite 2026 по Marvel Rivals
Команда NAVI. Фото: NAVI

Украинская киберспортивная организация NAVI стала чемпионом турнира Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals. В гранд-финале, который состоялся в Лос-Анджелесе, команда со счётом 4:2 победила Liquid Citadel. Благодаря этой победе NAVI возглавили рейтинг EMEA.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение NAVI в воскресенье, 2 августа.

NAVI стали чемпионами Ignite 2026 по Marvel Rivals

Украинская киберспортивная организация NAVI продолжает доминировать на международной арене. Команда стала победительницей Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals, проходившего в Лос-Анджелесе, уверенно обыграв в гранд-финале Liquid Citadel со счётом 4:2.

Этот титул принес NAVI не только 160 тысяч долларов призовых, но и 8 League Points, благодаря которым команда поднялась на первое место в региональном рейтинге EMEA. Победа также укрепила позиции клуба в борьбе за итоговый сезонный зачет Marvel Rivals.

В плей-офф Mid Season Finals NAVI попали напрямую как чемпионы Ignite 2026 Stage 1: EMEA. На решающей стадии турнира команда не проиграла ни одной серии, поочерёдно выбив 100 Thieves (2:0), Virtus.pro (2:0) и Liquid Citadel (3:1).

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В финале соперники встретились во второй раз. Liquid Citadel попытались взять реванш за поражение в полуфинале, однако NAVI вновь оказались сильнее, завершив серию со счётом 4:2 и завоевав чемпионский титул.

"Еще один международный трофей отправляется в Украину. Эта победа в очередной раз напомнила миру, что украинская киберспортивная школа продолжает задавать темп на международной арене. Поздравляю игроков, тренерский штаб и каждого болельщика с этим титулом!", — отметил владелец NAVI Максим Криппа.

Отметим, что украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) входит в число бизнес-активов предпринимателя Максима Криппы.

Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals стал одним из ключевых международных турниров сезона. Для NAVI этот триумф означает не только очередной трофей, но и лидерство в регионе EMEA в преддверии следующих этапов чемпионской гонки.

Новини.LIVE сообщали, что аудитория киберспорта постепенно взрослеет: наибольшую долю зрителей трансляций Counter-Strike 2 и Dota 2 составляют люди в возрасте 25–34 лет. В Maincast объясняют это тем, что поколение фанатов, которое начало следить за киберспортом более десяти лет назад, остается активной частью индустрии. В то же время популярность киберспорта в Украине продолжает расти, в частности благодаря увеличению просмотров украиноязычного контента.

Новини.LIVE также писали, что в июне 2026 года стало известно, что Федерация киберспорта Украины (UESF) готовит национальную сборную к участию в Esports Nations Cup 2026, а через год обновила чемпионат страны и стала официальным партнером турнира. Президент UESF Максим Криппа заявил, что Украина впервые будет представлена на международной арене полноценной национальной сборной. В то же время сборная Украины по Dota 2 получила прямую путевку в финальную часть Esports Nations Cup 2026 благодаря высокой позиции в мировом рейтинге.

NaVi Киберспорт Максим Криппа
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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