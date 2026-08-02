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Головна Спорт NAVI стали чемпіонами Ignite 2026 з Marvel Rivals: українська команда очолила рейтинг EMEA

NAVI стали чемпіонами Ignite 2026 з Marvel Rivals: українська команда очолила рейтинг EMEA

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 14:42
NAVI стали чемпіонами Ignite 2026 з Marvel Rivals
Команда NAVI. Фото: NAVI

Українська кіберспортивна організація NAVI стала чемпіоном турніру Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals. У гранд-фіналі, який відбувся в Лос-Анджелесі, команда з рахунком 4:2 перемогла Liquid Citadel. Завдяки цій перемозі NAVI очолили рейтинг EMEA.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення NAVI у неділю, 2 серпня.

NAVI стали чемпіонами Ignite 2026 з Marvel Rivals

Українська кіберспортивна організація NAVI продовжує домінувати на міжнародній арені. Команда стала переможцем Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals, що проходив у Лос-Анджелесі, впевнено обігравши у гранд-фіналі Liquid Citadel із рахунком 4:2.

Цей титул приніс NAVI не лише 160 тисяч доларів призових, а й 8 League Points, завдяки яким команда піднялася на перше місце регіонального рейтингу EMEA. Перемога також зміцнила позиції клубу в боротьбі за підсумковий сезонний залік Marvel Rivals.

До плей-оф Mid Season Finals NAVI потрапили напряму як чемпіони Ignite 2026 Stage 1: EMEA. У вирішальній стадії турніру команда не програла жодної серії, по черзі вибивши 100 Thieves (2:0), Virtus.pro (2:0) та Liquid Citadel (3:1).

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У фіналі суперники зустрілися вдруге. Liquid Citadel спробували взяти реванш за поразку у півфіналі, однак NAVI знову виявилися сильнішими, закривши серію з рахунком 4:2 та оформивши чемпіонський титул.

"Ще один міжнародний трофей їде до України. Ця перемога вкотре нагадала  світу, що українська кіберспортивна школа продовжує задавати темп на міжнародній сцені. Вітаю гравців, тренерський штаб і кожного вболівальника з цим титулом!", — зазначив власник NAVI Максим Кріппа.

Зазначимо, що українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) входить до бізнес-активів підприємця Максима Кріппи.

Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals став одним із ключових міжнародних турнірів сезону. Для NAVI цей тріумф означає не лише черговий трофей, а й лідерство в EMEA напередодні наступних етапів чемпіонської гонки.

Новини.LIVE інформували, що аудиторія кіберспорту поступово дорослішає: найбільшу частку глядачів трансляцій Counter-Strike 2 та Dota 2 становлять люди віком 25–34 роки. У Maincast пояснюють це тим, що покоління фанатів, яке почало стежити за кіберспортом понад десять років тому, залишається активною частиною індустрії. Водночас популярність кіберспорту в Україні продовжує зростати, зокрема завдяки збільшенню переглядів україномовного контенту.

Новини.LIVE також писали, що у червні 2026 року стало відомо, що Федерація кіберспорту України (UESF) готує національну збірну до участі в Esports Nations Cup 2026, а за рік оновила чемпіонат країни та стала офіційним партнером турніру. Президент UESF Максим Кріппа заявив, що Україна вперше буде представлена на міжнародній арені повноцінною національною збірною. Водночас збірна України з Dota 2 отримала пряму путівку до фінальної частини Esports Nations Cup 2026 завдяки високій позиції у світовому рейтингу.

NaVi Кіберспорт Максим Кріппа
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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