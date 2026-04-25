Новый Холостяк Кравцов попал в скандал из-за выступлений в российском ЦСКА

Дата публикации 25 апреля 2026 19:38
Скандал с Холостяком: Кравцов играл в РФ за ЦСКА - Центральный спортивный клуб армии
Вячеслав Кравцов. Фото: instagram.com/slava5555/

В сети разгорелся скандал вокруг героя 15-го сезона шоу "Холостяк" и игрока сборной Украины по баскетболу Вячеслава Кравцова. Причиной критики стало его прошлое сотрудничество с российским ЦСКА в 2015 году.

Об этом сообщает портал Новости.LIVE со ссылкой на УНИАН.

Вячеслав Кравцов. Фото: ЦСКА

Пользователи соцсетей обратили внимание, что в промо акцент сделан на карьере Кравцова в НБА, тогда как период его выступлений в Москве фактически не упоминается. Именно это вызвало волну возмущения среди части аудитории.

Блогер Нателла Кирс в Threads отметила, что такая избирательность выглядит странно. По ее словам, проекту стоит придерживаться более четких стандартов и не замалчивать противоречивые моменты биографии героя.

Отдельную критику вызвала позиция самого Кравцова, который ранее объяснял свое решение тем, что в тот период не интересовался политикой. В соцсетях такой аргумент восприняли неоднозначно.

Читайте также:

Баскетболист пока публично не реагирует на обвинения. В его социальных сетях появляются только посты, связанные с участием в шоу "Холостяк", без каких-либо объяснений по ситуации.

Кравцов является одним из самых известных украинских баскетболистов, который выступал в НБА и ряде европейских и азиатских клубов.

Всего в карьере игрока было 16 клубов. В 2015 году после выступлений в Китае он стал свободным агентом и подписал краткосрочный контракт с ЦСКА, где проиграл конкуренцию и вскоре покинул команду.

Кравцов уже 20 лет выступает за сборную Украины и является рекордсменом команды по набранным очкам и проведенным матчам.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
