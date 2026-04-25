Скандал з Холостяком: Кравцов грав в РФ за ЦСКА — Центральний спортивний клуб армії

В'ячеслав Кравцов.

У мережі розгорівся скандал навколо героя 15-го сезону шоу "Холостяк" і гравця збірної України з баскетболу В’ячеслава Кравцова. Причиною критики стало його минуле співробітництво з російським ЦСКА у 2015 році.

Користувачі соцмереж звернули увагу, що в промо акцент зроблено на кар’єрі Кравцова в НБА, тоді як період його виступів у Москві фактично не згадується. Саме це викликало хвилю обурення серед частини аудиторії.

Блогерка Нателла Кірс у Threads зазначила, що така вибірковість виглядає дивно. За її словами, проєкту варто дотримуватися чіткіших стандартів і не замовчувати суперечливі моменти біографії героя.

Окрему критику спричинила позиція самого Кравцова, який раніше пояснював своє рішення тим, що в той період не цікавився політикою. У соцмережах такий аргумент сприйняли неоднозначно.

Баскетболіст наразі публічно не реагує на звинувачення. У його соціальних мережах з’являються лише пости, пов’язані з участю у шоу "Холостяк", без будь-яких пояснень щодо ситуації.

Кравцов є одним з найвідоміших українських баскетболістів, який виступав у НБА та низці європейських і азійських клубів.

Усього в кар’єрі гравця було 16 клубів. У 2015 році після виступів у Китаї він став вільним агентом та підписав короткостроковий контракт із ЦСКА, де програв конкуренцію й невдовзі покинув команду.

Кравцов уже 20 років виступає за збірну України та є рекордсменом команди за набраними очками і проведеними матчами.

