Головна Спорт

Новий Холостяк Кравцов потрапив у скандал через виступи в російському ЦСКА

Дата публікації: 25 квітня 2026 19:38
Скандал з Холостяком: Кравцов грав в РФ за ЦСКА — Центральний спортивний клуб армії
В'ячеслав Кравцов. Фото: instagram.com/slava5555/

У мережі розгорівся скандал навколо героя 15-го сезону шоу "Холостяк" і гравця збірної України з баскетболу В’ячеслава Кравцова. Причиною критики стало його минуле співробітництво з російським ЦСКА у 2015 році.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

В'ячеслав Кравцов. Фото: ЦСКА

Кравцов потрапив у скандал через "Холостяка"

Користувачі соцмереж звернули увагу, що в промо акцент зроблено на кар’єрі Кравцова в НБА, тоді як період його виступів у Москві фактично не згадується. Саме це викликало хвилю обурення серед частини аудиторії.

Блогерка Нателла Кірс у Threads зазначила, що така вибірковість виглядає дивно. За її словами, проєкту варто дотримуватися чіткіших стандартів і не замовчувати суперечливі моменти біографії героя.

Окрему критику спричинила позиція самого Кравцова, який раніше пояснював своє рішення тим, що в той період не цікавився політикою. У соцмережах такий аргумент сприйняли неоднозначно.

Баскетболіст наразі публічно не реагує на звинувачення. У його соціальних мережах з’являються лише пости, пов’язані з участю у шоу "Холостяк", без будь-яких пояснень щодо ситуації.

Кравцов є одним з найвідоміших українських баскетболістів, який виступав у НБА та низці європейських і азійських клубів.

Усього в кар’єрі гравця було 16 клубів. У 2015 році після виступів у Китаї він став вільним агентом та підписав короткостроковий контракт із ЦСКА, де програв конкуренцію й невдовзі покинув команду.

Кравцов уже 20 років виступає за збірну України та є рекордсменом команди за набраними очками і проведеними матчами.

Збірна України з баскетболу Холостяк-15 В'ячеслав Кравцов
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
