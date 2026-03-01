Видео
Официально — Тарас Степаненко стал игроком Колоса

Дата публикации 1 марта 2026 15:40
Степаненко представлен игроком Колоса
Тарас Степаненко на презентации. Фото: "Колос"

Полузащитник Тарас Степаненко стал игроком "Колоса" из Коваливки. Футболист возвращается в чемпионат Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ковалевского клуба, передает портал Новини.LIVE.

Тарас Степаненко стал игроком Колоса
Тарас Степаненко в форме "Колоса". Фото: "Колос"

Последний клуб и сезон-2025/26

Предыдущим клубом Степаненко был турецкий "Эюпспор", к которому он присоединился зимой 2025 года. В сезоне-2025/26 украинец провел восемь матчей в Суперлиге Турции и еще один в Кубке страны, результативными действиями не отметился.

До этапа в Турции хавбек 15 сезонов выступал за "Шахтер", где сыграл 439 официальных поединков во всех турнирах. В его активе 30 голов и 25 ассистов, 10 чемпионств Украины, 8 Кубков и 7 Суперкубков. Более 100 матчей он провел с капитанской повязкой.

Профессиональную карьеру Степаненко начинал в запорожском "Металлурге", где провел 63 матча в УПЛ. В составе национальной сборной Украины он сыграл 87 поединков.

Теперь полузащитник продолжит карьеру в составе "Колоса".

Напомним, ранее Илья Забарный получил похвалу за игру чемпионата Франции.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих не без проблем выиграла чемпионат Украины у Юлии Левченко.

Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
