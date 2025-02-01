Кривцов раскритиковал Пушича за трансфер Степаненко из Шахтера

Сергей Кривцов. Фото: "Интер" Майами

Донецкий "Шахтер" покинул капитан и легенда команды Тарас Степаненко. Футболист подписал контракт с турецким "Эюпспором".

Ситуацию между "Шахтером" и Степаненко прокомментировал бывший игрок клуба и друг Тараса Сергей Кривцов в комментарии Sport Express.

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Кривцов недоволен решением главного тренера команды Марино Пушича, который давал Тарасу Степаненко мало игрового времени, что и стало причиной трансфера.

Кривцов отметил, что не понимает, почему опытного полузащитника оставляли в запасе, поскольку команда играет по-разному с ним и без него.

По словам Кривцова, существует фактор возраста, но он уверен, что Степаненко есть что продемонстрировать на высоком уровне.

"Я не понимаю, как можно было держать в запасе Тараса Степаненко. Еще когда я играл в Шахтере, то было ощутимо, как команда играет с Тарасом и без него — это две разные команды. Я понимаю, что вопрос возраста, но это игрок такого уровня, которому еще есть что показать", — сказал Кривцов.

Степаненко, который является воспитанником запорожского "Металлурга", стал игроком "горняков" в 2010 году и в 439 матчах забил 29 голов и отдал 25 ассистов.

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