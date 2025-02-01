Кривцов розкритикував Пушича за трансфер Степаненка із Шахтаря

Сергій Кривцов. Фото: "Інтер" Маямі

Донецький "Шахтар" покинув капітан та легенда команди Тарас Степаненко. Футболіст підписав контракт з турецьким "Еюпспором".

Ситуацію між "Шахтарем" та Степаненком прокоментував колишній гравець клубу та друг Тараса Сергій Кривцов у коментарі Sport Express.

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Кривцов незадоволений рішенням головного тренера команди Маріно Пушича, який давав Тарасу Степаненку мало ігрового часу, що й стало причиною трансферу.

Кривцов зазначив, що не розуміє, чому досвідченого півзахисника залишали в запасі, оскільки команда грає по-різному з ним та без нього.

За словами Кривцова, існує фактор віку, але він впевнений, що Степаненку є що продемонструвати на високому рівні.

"Я не розумію, як можна було тримати в запасі Тараса Степаненка. Ще коли я грав у Шахтарі, то було відчутно, як команда грає з Тарасом та без нього — це дві різні команди. Я розумію, що питання віку, але це гравець такого рівня, якому ще є що показати", — сказав Кривцов.

Степаненко, який є вихованцем запорізького "Металурга", став гравцев "гірників" у 2010 році та в 439 матчах забив 29 голів і віддав 25 асистів.

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