У Шахтарі назвали заміну Степаненку

Тарас Степаненко з трофеєм. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко перейшов до однієї із команд чемпіонату Туреччини. Від моменту, коли стало відомо про передбачуваний трансфер, до того, як півзахисник попрощався з командою, минуло менше ніж тиждень.

"Шахтар" не встиг знайти гравця, який замінить досвідченого хавбека, повідомляє Telegram-канал "гірників".

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Донецький "Шахтар" під час зимового трансферного вікна 2025 року продав у два різні турецькі клуби форварда Данила Сікана та півзахисника Тараса Степаненка. "Гірники" не запросили в команду нових футболістів. Однак спортивний директор клубу розповів, як зміниться ситуація зі звільненням капітана "Шахтаря".

Тарас Степаненко і Даша Савіна. Фото:instagram.com/tarasstepanenko/

Хто замінить Степаненка

Дарійо Срна здивував відповіддю на запитання про те, як "гірники" замінять свого багаторічного капітана. "Шахтар" не збирається підписувати гравців на цю позицію. За словами спортивного директора, у команді є декілька футболістів, які можуть замінити Степаненка за позицією.

Дарійо Срна та тренер Маріно Пушич. Фото: пресслужба клубу

"Гірники" не збираються виходити на трансферний ринок до літа 2025 року. У клубі вважають, що склад команди укомплектований для того, щоб боротися за чемпіонський титул в УПЛ. Марино Пушич працюватиме з тими футболістами, які є в нього в розпорядженні.

"На позиції опорного півзахисника є Дмитро Криськів, Марлон і Єгор Назарина, і поки що ми задоволені цим вибором", — пояснив Дарійо Срна.

Нагадаємо, колишній голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін влітку може стати футболістом англійської команди.

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