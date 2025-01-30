У Шахтарі назвали заміну Степаненку

У Шахтарі пояснили, хто замінить Степаненка на полі
Капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко перейшов до однієї із команд чемпіонату Туреччини. Від моменту, коли стало відомо про передбачуваний трансфер, до того, як півзахисник попрощався з командою, минуло менше ніж тиждень.
"Шахтар" не встиг знайти гравця, який замінить досвідченого хавбека, повідомляє Telegram-канал "гірників".
Донецький "Шахтар" під час зимового трансферного вікна 2025 року продав у два різні турецькі клуби форварда Данила Сікана та півзахисника Тараса Степаненка. "Гірники" не запросили в команду нових футболістів. Однак спортивний директор клубу розповів, як зміниться ситуація зі звільненням капітана "Шахтаря".
Хто замінить Степаненка
Дарійо Срна здивував відповіддю на запитання про те, як "гірники" замінять свого багаторічного капітана. "Шахтар" не збирається підписувати гравців на цю позицію. За словами спортивного директора, у команді є декілька футболістів, які можуть замінити Степаненка за позицією.
"Гірники" не збираються виходити на трансферний ринок до літа 2025 року. У клубі вважають, що склад команди укомплектований для того, щоб боротися за чемпіонський титул в УПЛ. Марино Пушич працюватиме з тими футболістами, які є в нього в розпорядженні.
"На позиції опорного півзахисника є Дмитро Криськів, Марлон і Єгор Назарина, і поки що ми задоволені цим вибором", — пояснив Дарійо Срна.
Нагадаємо, колишній голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін влітку може стати футболістом англійської команди.
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