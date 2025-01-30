В Шахтере назвали замену Степаненко

Тарас Степаненко с трофеем. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко перешел в одну из команд чемпионата Турции. От момента, когда стало известно о предполагаемом трансфере, до того, как полузащитник попрощался с командой, прошло меньше недели.

"Шахтер" не успел найти игрока, который заменит опытного хавбека, сообщает Telegram-канал "горняков".

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Донецкий "Шахтер" во время зимнего трансферного окна 2025 года продал в два разных турецких клуба форварда Даниила Сикана и полузащитника Тараса Степаненко. "Горняки" не пригласили в команду новых футболистов. Однако спортивный директор клуба рассказал, как изменится ситуация с уходом капитана "Шахтера".

Тарас Степаненко и Даша Савина. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Кто заменит Степаненко

Дарио Срна удивил ответом на вопрос о том, как "горняки" заменят своего многолетнего капитана. "Шахтер" не собирается подписывать игроков на эту позицию. По словам спортивного директора, в команде есть несколько футболистов, которые могут заменить Степаненко по позиции.

Дарио Срна и тренер Марино Пушич. Фото: пресс-служба клуба

"Горняки" не собираются выходить на трансферный рынок до лета 2025 года. В клубе считают, что состав команды укомплектован для того, чтобы бороться за чемпионский титул в УПЛ. Марино Пушич будет работать с теми футболистами, которые есть у него в распоряжении.

"На позиции опорного полузащитника есть Дмитрий Крыськив, Марлон и Егор Назарина, и пока мы довольны этим выбором", — объяснил Дарио Срна.

Напомним, бывший голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин летом может стать футболистом английской команды.

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